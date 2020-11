Új fenyegetéseket hozhat az 5G terjedése

Jövőre még több, a Covid–19-járványra építő támadás várható, illetve új fenyegetések jelenhetnek meg az 5G és az IoT terjedésével a Check Point előrejelzése szerint.

Nem fest túl biztató képet a jövő évi kiberbiztonsági trendekről a Check Point napokban kiadott prognózisa. Az informatikai biztonsági cég szerint mivel a Covid–19-járvány továbbra is uralni fogja a főcímeket, az oltásokkal kapcsolatos fejleményekre vagy az új, nemzeti szintű korlátozásokra vonatkozó hírek, akárcsak 2020-ban, megjelennek majd az adathalászkampányokban. Az oltóanyagokat fejlesztő gyógyszercégek ugyancsak kártékony támadások célpontjai lesznek a bűnözők és a helyzetet kihasználni akaró országok számára.

Az elemzés szerint a vállalkozások informatikai és biztonsági csapatainak figyelmét továbbra is a pandémia miatt bevezetett változtatások és az új helyzet menedzselése köti le.

A cégek 81 százaléka állt át nagy létszámban távoli munkavégzésre, és 74 százalékuk arra készül, hogy folyamatosan fenntartja ezt az állapotot.

A Check Point szerint alkalmazásaik és adataik megóvása érdekében a szervezeteknek jobban kell védeniük új, kiterjesztett hálózataikat és felhőiket.

Ez azt jelenti, hogy a hálózat minden pontján – az alkalmazottak mobileszközei­től kezdve a végpontokig, az IoT- (dolgok internete) eszközökig és a felhőmegoldásokig – ki kell alakítani a fenyegetésekkel szembeni védelmet.

Mivel a tanulmány szerint a cégek 78 százaléka érzi úgy, hogy a kibervédelmi képességek területén hiányosságai vannak, kulcsfontosságúak lesznek az automatizált védelmi megoldások.

Az előrejelzés szerint az idei harmadik negyedévben jelentősen megugró, duplán zsaroló támadások jövőre is nagy fenyegetést jelentenek.

Az ilyen incidensekben a hackerek a titkosítás előtt óriási mennyiségű adatot szereznek meg. Az áldozatokat, akik nem hajlandók váltságdíjat fizetni, azzal zsarolják meg, hogy az adataikat kiszivárogtatják, ezzel még nagyobb nyomást gyakorolva rájuk.

A hackerek tovább növelik majd robothadseregeik méretét, pedig már eddig is számos kártékony programcsaládot fejlesztettek ki azzal a céllal, hogy az általuk megfertőzött számítógépekről bothadseregeket építve indítsanak támadásokat.

A Check Point szakértői arra számítanak, hogy nő az egyes államok által indított kibertámadások száma is, legyen szó akár kémkedésről, akár más országokban zajló események befolyásolásáról. Az elmúlt években a kritikus nemzeti infrastruktúra védelmén volt a fókusz, ami továbbra is alapvető fontosságú marad, azonban fontos felismerni a más állami szektorok elleni támadások hatását, köztük a nemzeti egészségügyi szervezetekre és a különböző kormányzati területekre irányulókat.

A Check Point prognózisa arra is felhívja a figyelmet, hogy

az 5G által ígért, teljes mértékben összekapcsolt, nagy sebességű világ újabb lehetőségeket teremt a bűnözőknek és a hackereknek, és épp ezt az összekötöttséget megcélozva indítanak támadásokat és okoznak zavarokat.

Az állandóan bekapcsolt 5G-eszközökből származó óriási mennyiségű adatot meg kell védeni az adatszivárgás, -lopás és -hamisítás ellen. Az 5G terjedésével párhuzamosan a csatlakoztatott IoT-eszközök köre is egyre bővül, és velük együtt a hálózatok sérülékenysége is nagymértékben növekszik. Az IoT-berendezések és a hálózati kapcsolataik továbbra is gyenge láncszemnek számítanak a biztonság szempontjából, ugyanis nagyon nehéz megoldani az eszközök teljes láthatóságát, miközben összetett biztonsági elvárásoknak kellene megfelelniük. Ezért az eddiginél holisztikusabb megközelítésre van szükség az IoT-biztonsággal kapcsolatban, amely ötvözi a hagyományos és az új ellenőrzési megoldásokat.