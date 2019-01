Visszautasítja a kémvádakat a Huawei alapítója

Visszautasította a Huawei ellen kémkedés elősegítése miatt felhozott vádakat Zsen Cseng-fej, a cég alapítója.

A Reuters hírügynökség Financial Times lap beszámolóját idéző jelentése szerint a nyilvános szereplést rendszerint kerülő, visszavonultan élő Zsen Cseng-fej újságírók előtt Sencsenben kijelentette:

a Huawei soha egyetlen kormánytól sem kapott megkeresést információk átadására.

A Kínai Kommunista Párthoz fűződő kapcsolataira vonatkozó kérdésre elmondta, hogy

szeretem a hazámat és támogatom a Kommunista Pártot, de soha nem okoznék kárt egyetlen más országnak sem.

A Huawei Technologies a világ legnagyobb mobil hálózati berendezés gyártója. Az utóbbi időkben az Egyesült Államok kezdeményezésére számos ország zárta ki az ötödik generációs mobil távközlési tenderekből arra hivatkozva, hogy berendezései lehetőséget adnak kémkedésre a kínai hatóságoknak.

A cég alapítója a sajtótájékoztatón leszögezte:

„nincs olyan törvény Kínában amely a hatóságok számára titkos funkciók beépítésére kötelezné a vállalatokat”,

és hozzátette, hogy „nem is merültek fel ilyen jellegű biztonsági problémák a céggel kapcsolatban”.

Az 5G hálózati tenderekből való kizárásról szólva pedig elmondta, hogy „sosem volt ez másként, sosem lehetett egyszerre mindenkivel együttműködni. Most is azokra fogjuk összpontosítani figyelmünket, akik szívesen dolgoznak velünk. Így is már harminc 5G hálózati fejlesztési szerződésünk van világszerte.”

A korábban a kínai néphadseregben mérnökként szolgáló Zsen Cseng-fej (Ren Zhengfei) által 1987-ben alapított Huawei Technologies határozottan visszautasít minden olyan vádat, miszerint a Kínai Kommunista Párt ellenőrzése alatt állna, vagy akár hírszerzési szempontok figyelembevételével tervezné berendezéseit. Zsen Cseng-fej elmondta:

a Huawei teljes egészében és kizárólag az alkalmazottak tulajdonában van. Nincs a tulajdonosok között senki, aki ne lenne, vagy korábban ne lett volna a cég alkalmazottja.

Ő maga a részvények 1,14 százalékával rendelkezik – közölte.