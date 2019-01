Zalaegerszegen indítja első magyarországi 5G tesztállomását a Telekom

A Magyar Telekom Zalaegerszegen indította el az első szabványos 5G tesztállomását, amely hamarosan csatlakozik az épülő járműipari tesztpálya technológiájához is – közölte a társaság hétfőn.

A Zalaegerszeg belvárosában található állomás gigabites sebességre képes és kereskedelmi bevezetésre érett 5G hálózati eszközöket használ. A tesztüzem célja, hogy a Telekom megismerje az új technológia meglévő hálózatokkal való együttműködésének kihívásait, és ezzel időben felkészüljön a majdani integrációjára.

A közlemény az 5G állomás elindítása kapcsán idézi Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, aki szerint a városban épülő, részben már el is készült járműipari tesztpálya „Zalaegerszeget és Magyarországot is felhelyezi Európa innovációs térképére”. Ezért is jelzésértékű, hogy éppen ebben a városban indult el hazánk első szabványos 5G állomása – tette hozzá a miniszter.

Hamarosan a tesztpálya környezetében is megvalósul a kísérleti 5G hálózat, amely – Európában is egyedülállóan – a hagyományos mellett az önvezető autók fejlesztésére, tesztelésére is alkalmassá teszi a tesztpályát

– jelezte Palkovics László.

A Magyar Telekom és leányvállalata, a T-Systems Magyarország 2017. június elején írt alá együttműködési megállapodást a kormányzattal, Zalaegerszeg városával és az Autóipari Próbapálya Zala Kft.-vel, ennek keretében kezdte meg az 5G mobilkommunikációs teszthálózat kiépítését a városban létesülő járműipari tesztpályán. A tesztpályához kapcsolódóan a T-Systems tevékeny részt vett az informatikai, elektronikai és járműipari cégeket összefogó Zalai Önvezető Jármű Klaszter megalakításában is.

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta, küldetésüknek tekintik, hogy korszerű hálózati infrastruktúrával segítsék az emberek, a települések és az ország egészének fejlődését, előrejutását, és ezáltal

hozzájáruljanak „a gigabit társadalom” felépítéséhez.

A közlemény kitér arra is, hogy az 5G mobiltechnológia az eddigieknél mintegy tízszer nagyobb adatátviteli sebességet és jelentősen rövidülő válaszidőt, egyben a mostaninál lényegesen jobb ügyfélélményt biztosít majd. A jelenlegit lényegesen meghaladó kapacitásnak köszönhetően több tízmillió eszköz hálózatra való kapcsolódása válik lehetővé egyidőben.

A merőben új hálózati koncepció a vezetékes és a mobilkommunikáció előnyeit egyesíti, lehetőségei nemcsak a sebességben rejlenek, hanem a beépített hálózati intelligenciában és a más technológiákkal történő együttműködésre való képességben is. Mindennek köszönhetően

az 5G számos új megoldást hoz majd az ipar, az energetika, a mezőgazdaság, a közlekedés, az egészségügy, az oktatás és szinte az élet minden területén, és várhatóan néhány éven belül válik általánosan elérhetővé Európában.

A közlemény emlékeztet arra, hogy több sikeres tesztet bonyolított már le a társaság az 5G technológiával: 2017 októberében az Ericssonnal laboratóriumi körülmények között létrehozta az első magyarországi 5G kapcsolatot, illetve 2018 júliusában elsőként mutatott be valós körülmények között működő 5G hálózatot.

A Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország az 5G Koalíció alapító tagjaiként azon dolgoznak, hogy a koalíció céljaival összhangban Magyarország az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon, és akár régiós szintű vezető szerepet játsszon az új hálózati technológia és a ráépülő okos megoldások tesztelésében.