Zuckerberg is otthonról dolgozna

A Facebook minden dolgozója számára lehetővé tenné az otthoni munkavégzést – írja a Business Insider. Mindebből a vezérigazgató Mark Zuckerberg sem maradna ki, aki a következő év felében dolgozna otthonról.

– írja Zuckerbeg.

Ugyanakkor a vállalat 60 ezer dolgozójának engedélyt kell kérnie az otthoni munkavégzésre, anélkül heti legalább 3 napot az irodában kell tölteniük a dolgozóknak.

A vállalat egyébként csak szeptemberben nyitja újra irodáit, fele kapacitáson és a teljes nyitást csak októberre tervezi. A vállalat a távoli munkavégzés kapcsán megengedné az amerikai alkalmazottak számára, hogy Kanadából, míg az európai és közel-keleti dolgozók számára hogy Nagy-Britanniából dolgozzanak.

A távoli munka terjedése az irodapiacot is átalakíthatja, ám nem minden cég lelkes az ötlettől, mely biztonsági kihívásokkal is járhat és a vállalati kultúra továbbadását is megnehezítheti.