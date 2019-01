Eladó New York egyik legismertebb épülete

Az épület tulajdonosai, az Abu Dzabi Befektetési Tanács és a Tishman Speyer New York-i ingatlanfejlesztő cég a Chrysler Building eladása mellett döntött.

A New York-i Chrysler Building tulajdonosai megszabadulnának a 90 éves art deco stílusú felhőkarcolótól – írta a Wall Street Journal.

A Manhattan középső részén álló, hetvenhét emeletes felhőkarcoló 1928 és 1930 között épült, rövid ideig a világ legmagasabb épülete címet is birtokolta 318,9 méteres magasságával,

amíg 1931-ben a szintén New Yorkban álló Empire State Building fölé nem tornyosult.

Az eredetileg a Chrysler autógyártó központjaként szolgáló ingatlan díszes acélkupolája miatt nemcsak az építészkritikusok, hanem a helyiek és a turisták körében is népszerűvé vált. A felhőkarcoló olyan sikerfilmek kulisszájaként is feltűnt, mint a Függetlenség napja, vagy a Pókember.

A közel kilencven éves építészeti remekmű azonban ma már vesztésre áll a bérlőkért folyó versenyben a modernebb felhőkarcolókkal.

A Chrysler Buildingnek nincsenek teraszai, padlótól plafonig érő üvegablakai, de még fitneszterme sem. Ha valami meghibásodik a nem éppen mai épületben, azt nehéz megjavítani, mert a szakembert és a régi berendezésekhez megfelelő szerszámokat is nehéz találni.

A Manhattan belvárosában álló épületek közül nemcsak magasságával, de életkorával is kilóg a Chrysler Building, hiszen kétszer idősebb, mint a környék átlagosan 50 éves ingatlanjai.

Az épület kihasználtsága 80 százalék körüli, ami az átlagosnál alacsonyabbnak számít a metropolisz ingatlanjai között a Reuters beszámolója szerint. A kor ugyanakkor akár még előnyös is lehet az eladás szempontjából. A technológiai óriások közül a Google és a Facebook is évszázados múltú manhattani ingatlanokat választott New York-i központjául.

Az Abu Dzabi Befektetési Tanács 2008-ban, közvetlenül a pénzügyi világválság kitörése előtt vásárolt 90 százalékos részesedést az épületben 800 millió dollárért. Ennyi pénzért valószínűleg nem lesz könnyű most eladni az ikonikus New York-i felhőkarcolót a szakértők szerint. A kért vételi árat nem hozták nyilvánosságra.