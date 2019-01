Pár száz forintért lehet Szicíliában házat venni

Sambucában alig egy euróért árulnak házakat azok számára, akik szívesen letelepednének a szicíliai kisvárosban – írja a CNN.

Az alacsony lakásárakat az indokolja, hogy a kisváros népessége fogy: Giuseppe Cacioppo, a város polgármestere megerősítette, hogy

az összes árult lakás az önkormányzat tulajdonában van, és néhány feltétellel bárki kaphat egyet.

A Blikk szemléje szerint a befektetésért cserében a 40 és 150 négyzetméter közötti házakat fel kell újítani. A beköltözőnek vállalnia kell, hogy három éven belül saját költségén elvégzi a renoválást, illetve a ház megvásárlásakor egymillió forintnak megfelelő kauciót kell adni, amit a tulajdonos visszakap, ha három éven belül, ígéretéhez híven elvégezte a felújítást.

