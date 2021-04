A fertőtlenítőszerek iránti kiugró kereslet repítette a Florint

Tavaly 1,3 milliárd forintos beruházást hajtott végre a szegedi Florin Zrt., amely az idén további 2,5 milliárdból fejleszt.

Minden eddiginél erősebb évet zárt tavaly a Florin Zrt., a szegedi háztartás- és egészségvegyipari gyár 2020-ban 6,5 milliárd forintos árbevételt ért el, főként a kéz- és felületfertőtlenítők iránt sokszorosára ugró kereslet miatt, amely nagyjából négymilliárd forinttal járult hozzá a forgalomhoz. Ekkora igény kielégítéséhez kapacitásnövelő fejlesztésre is szükség volt.

Évek óta terveztük az üzem megújulását és a gyártási kapacitás bővítését, de a 2019-ben megjelent Magyar Multi Program teremtette meg ehhez a szükséges forrásokat a cég számára. A beruházás előkészületei folytak, amikor tavaly februárban elkezdték a kereskedők nagy mennyiségben rendelni a kézfertőtlenítőket, ezért gyorsított tempóban hat hét alatt megvalósítottuk a beruházást, és május elején megindult a termelés az új üzemben

– mondta a Világgazdaságnak Barta Attila, a Florin Zrt. cégvezetője. Hozzátette: egy nap alatt három műszak esetén akár 165 ezer liter Brado kéz- és felületfertőtlenítőt is tudnak gyártani és csomagolni, vagyis a korábbi kapacitásukat a háromszorosára növelték az 1,3 milliárd forintos beruházással. A tavalyi termelésfelfutásban az is közrejátszott, hogy a társaság régóta beszállítója egészségügyi intézményeknek, ezért a fertőtlenítőszereivel szemben már korábban is elvárás volt a vírusölő hatás.

A Florin a járvány kitörésének pillanatától engedélyezett, megfelelő vírusölő hatású kéz- és felületfertőtlenítő szerekkel tudta ellátni az egészségügyi intézményeket, közszolgáltatókat és a lakosságot.

Tavaly májusig kiugró volt a kereslet a szegedi gyár fertőtlenítőszerei iránt, de nyáron visszaesett a felhasználók igénye, illetve megérkeztek az országba az importtermékek is. Augusztus utolsó két hetében azonban ismét élénkült a kereslet, majd szeptemberben a járvány második hulláma, valamint az iskolakezdés miatt újra rekordmennyiséget gyártott a vállalat. Ez a nagy kereslet egészen az év végéig kitartott a lakosság és az intézmények részéről egyaránt – emelte ki lapunknak a cégvezető. A vállalat évi 500 millió forintos exportforgalmat bonyolított le a pandémia előtt, és ezt 2020-ban is sikerült elérnie, de csak a meglévő szerződéseket tudta teljesíteni, új vevők kiszolgálására nem volt kapacitása, mert teljesen lekötötte a járvány elleni védekezéshez szükséges fertőtlenítőszerek gyártása. Húsz országba exportál a cég, Lengyelország a legnagyobb vásárlója, több külpiacon is zajlanak az engedélyeztetések.

Az idén újabb beruházásba fogott a szegedi gyár,

az állam Egészségipari Támogatási Programjának keretében 2,5 milliárd forintból létrehoz egy 2400 négyzetméter alapterületű kétszintes csarnokot, amelyet új gyártó és csomagoló gépsorokkal tölt majd meg.

Ezáltal olyan új terméktípusokat is tudnak majd gyártani, mint az eszközfertőtlenítéshez használt fertőtlenítőpor vagy többdarabos fertőtlenítőkendő. A májusra elkészülő beruházással a Florin mindenféle fertőtlenítőszerből gyorsan nagy mennyiséget lesz képes előállítani, így abban az esetben is el tudja látni az országot ezekkel a termékekkel, ha a tavalyihoz hasonló helyzetben hirtelen és nagyon rövid idő alatt kell ezt megtenni.

Részben a beruházással járó kivitelezési munkák miatt az idén várhatóan a tavalyinál alacsonyabb lesz az árbevételünk, nagyjából ötmilliárd forintra számítunk. Az is hatással lesz a forgalmunkra, hogy sok konkurensünk lett, új cégek léptek be a piacra, illetve sok meglévő kezdett fertőtlenítőt gyártani

– jelezte Barta Attila. Hozzátette, a tervek szerint a vállalat három éven belül eléri a 10 milliárdos árbevételt, amelynek a felét már az export fogja kitenni, és főként a környező országokban szerezne erős piaci pozíciót a Florin.