Német autógyár költözik Debrecenbe

A BMW német autógyártó vállalat beruházását Szijjártó Péter jelentette be.

Gyárat épít a BMW német autógyártó vállalat Debrecenben – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A tárcavezető elmondta:

a város melletti 400 hektáros területen a legmodernebb autóipari gyártási technológiákkal, egy gyártósoron állítanak elő hagyományos és elektromos meghajtású autókat.

A gyár kapacitása évente 150 ezer autó gyártására elegendő – közölte Szijjártó. Hangsúlyozta, a beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót, és már az elején több mint ezer munkahely jön létre.

A gyár helyszínének kinézett terület a jövő év második felére kerül a BMW tulajdonába, és jövőre már megkezdik a munkaerő toborzását.

A beruházás hozzájárul Magyarország versenyképességéhez és tovább erősíti a magyar-német gazdasági kapcsolatokat

– mutatott rá Szijjártó Péter. A külügyminiszter kitért rá: a világgazdaságban olyan gyors és mély változások zajlanak, hogy modern kori ipari forradalomról lehet beszélni, ahol az új technológiák folyamatosan változtatják meg a siker kritériumait. Ebben az új korszakban a vállalatok versenyben állnak az új technológiák alkalmazásáért, az országok pedig a beruházásokért – magyarázta. Hozzátette: ez az új korszak különösen nagy hatással van az olyan nyitott gazdaságú országokra, mint Magyarország.

Szijjártó Péter úgy látja, amikor Magyarország benevezett ebbe a versenybe, komoly érveket tudott felsorakoztatni az ország mellett, így

az alacsony adókat,

a rugalmas munkaerő-szabályozást,

a duális szakképzést

és a színvonalas informatikai, műszaki képzéseket.

Mint mondta, a minderre épülő gazdaságpolitika sikeresnek bizonyult, a beruházások évről évre növekednek, tavaly minden rekordot megdöntve 96 új beruházás érkezett a beruházásösztönző rendszeren keresztül.

Néhány adat a BMW-ről A BMW AG tulajdonában vannak még a BMW autómárka mellett a Mini és a Rolls-Royce autómárkák is. A BMW a június végéig tartó hat hónapban az egy évvel korábbinál 1,8 százalékkal több, 1 millió 242 ezer 500 autót adott el világszerte és ezzel értékesítési rekordot állított be. Európában június végéig 1,2 százalékkal 560 ezerre növelte eladásait a BMW. Tavaly a márkacég 2,463 millió autót értékesített világszerte, 4,1 százalékkal többet, mint 2016-ban. Legfontosabb piacán, Európában tavaly 1,1 millió autót adott el, forgalmának 45 százalékát. Motorkerékpár eladásai tavaly 13,2 százalékkal 164 ezerre emelkedtek. Elektromos autót tavaly 103 ezret értékesített, 65,6 százalékkal többet, mint 2016-ban. A tavalyi év végén a cég összesen 130 ezer alkalmazottat foglalkoztatott világszerte, 4,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A tárcavezető hangsúlyozta: most egy újabb nagy sikerről számolhatnak be, hiszen amikor a világ egyik legnagyobb, legsikeresebb és legmodernebb autógyártója úgy döntött, hogy Európában növeli a termelési kapacitásait, Magyarországot választotta. A céggel 14 hónapja tárgyalnak, a BMW több európai várost is megvizsgált lehetséges helyszínként – közölte.

Az elmúlt évek gazdaságfejlesztési sikereit koronázza meg, hogy a BMW új gyárat épít Debrecenben, és a beruházás átírja a város jövőjéről alkotott elképzeléseket – mondta Debrecen polgármestere. Papp László hozzátette,

hosszú és küzdelmes verseny alapján lett Debrecen a legjobb.

Az elmúlt évek gazdaságfejlesztési törekvései, döntései, mint a Debrecen-München közötti menetrendszerű légi járat elindítása, a repülőtér-fejlesztés, a befektetésösztönzési program elindítása, a szervezeti háttér biztosítása az EDC önkormányzati cégen keresztül, a nemzetközi iskola építésének programja mind-mind fontos elemei voltak a mai bejelentésnek – mondta.

Meggyőződésem, hogy Debrecent teljes egészében dinamizálni fogja a BMW és a város együttműködése

– fejtette ki a polgármester, hozzáfűzve: új munkahelyek jönnek létre nemcsak az autóiparban, hanem számos más szektorban.