Reformokat hozott a pandémia a kozmetikai iparban

A vírushelyzet súlyosbodásával és a kijárási korlátozások bevezetésével a kozmetikai cikkek iránti kereslet is átalakult.

Az arc- és testápolásnál azt vettük észre, hogy a fogyasztók körében népszerűbbek az érzékeny bőr ápolására kifejlesztett termékek – ami betudható az állandó maszk és kézfertőtlenítő használatnak is. A legnagyobb fellendülést az otthoni hajfestékek piacán érezzük

– számolt be a vg.hu megkeresésére a L’Oréal Paris Hungary.

A dekorkozmetikumok és a dezodorok kapcsán jelentős csökkenést érzékeltek.

Magyarországon az e-kereskedelem mértéke a környező közép-európai országokéhoz képest viszonylag alacsony volt korábban, viszont a Covid alatt a legnagyobb növekedést itt tapasztalhatunk

– közölte a vállalat.

Hozzátették: ez a jelenség a tudatosságot is elősegíti, hiszen sokkal több információhoz lehet a vásárlás pillanatában jutni, és úgy látják, igény is van rá, hogy a nagy kínálatban megfelelő eligazítást kapjanak a vásárlók.

A kutatások alapján azt is látjuk, hogy a fogyasztók többsége ma már előnyben részesíti azokat az üzleteket, melyek biztonságos lehetőséget kínálnak a vásárlásra, a termékek kipróbálására

– foglalták össze a felmérés eredményét.

Új módszert fejlesztettek ki

Különösen igaz ez a dekorkozmetikumokra, melyeket a vírushelyzet előtt az állványokon elhelyezett teszterekkel próbálhattak ki, ma már azonban erre kifejlesztett applikációk segítik az eligazodást a különféle színek, árnyalatok között. Olyan új digitális eszközt vezettek be, mely segítségével

a fogyasztók virtuálisan próbálhatják ki a sminktermékeket egyszerűen, telefonjuk kamerájának használatával.

A vevő minden letöltési kötelezettség nélkül beolvassa a QR-kódot, és a földrajzi beazonosítás után megnyílik a virtuális felpróbálási lehetőség, és néhány pillanat alatt több színt is ki tud próbálni. A L’Oréal Paris és a Maybelline sminkmárkák esetében is már elérhető a virtuális kipróbálás lehetősége – részletezték.

A maszkviselés következtében eltakarjuk a szánkat, és hangsúlyosabbá válnak a szemek.

„A maszkhasználat, a home office és a szórakozási lehetőségek hiánya miatt a dekorkozmetikumok forgalma valóban jelentősen visszaesett. Ám egy jól kiválasztott szempillaspirállal, amely a social média sztárja, ma is hatalmas sikereket lehet elérni” – erősítette meg a vállalat.

Mivel manikűröshöz is ritkábban jutnak el az emberek, a körömlakkok iránt ismét nagy kereslet mutatkozik,

amely érdekes, pozitív fordulatot vett a gél lakk trend miatt korábban visszaesett forgalom után. Szintén szerencsés fogás volt, hogy épp tavaly az első lezárás alatti időszakban vezették be az essie körömlakkokat. Mint elmondták: az időzítés tökéletes volt, az essie azonnal piacvezető márka lett, és a sikere azóta is töretlen.

Jelentősen megnőtt az otthoni szépségápolás szerepe, így az otthoni hajfestékek, arcmaszkok, szérumok iránti kereslet is

– árulták el. A lézeres kezeléshez hasonló eredményt ígérő „laser” termékekkel is bővítették a kínálatot a drogériák polcain.

A L’Oréal Paris Hungary alkalmazkodik a megváltozott fogyasztói igényekhez, nemzetközi szinten és Magyarországon egyaránt.

A vásárlók eligazodását például hajfestési oktatóvideók megosztásával segítik, valamint bőrgyógyászok és influenszerek

közreműködésével az otthoni arcápoláshoz nyújtanak információt.

Az arcápolás különösen felértékelődik manapság, amikor otthon, a saját kozmetikusunkként kell helytállni

– fogalmaztak.

Megkérdeztük a Nu Skin Hungary tapasztalatait is. A New York-i Értéktőzsdén is jegyzett, alapvetően közvetlen értékesítési vállalat üzleti partnerei révén globálisan közel 50 piacon van jelen. A pandémia számukra is reformokat hozott.

Több mint 35 éven át, elkötelezett márkaképviselőin keresztül a Nu Skin a szóbeli marketingre támaszkodott innovatív szépségápolási és wellness termékeinek népszerűsítésében. Nemrégiben azonban alapvető változásokat tapasztaltunk a vásárlói preferenciákban, a digitális trendekben és a gazdasági környezetben

– válaszolt a Nu Skin Hungary a vg.hu kérdéseire.

A hagyományos reklámot fokozatosan felváltja az influenszer- és partnermarketing.

„Azt követően, hogy üzleti partnereink nyitottakká váltak a közösségi értékesítés felé, az EMEA-régió (Európa, Közel-Kelet és Afrika – a szerk.) állandó árfolyamra vetítve 35 százalékos bevételnövekedést regisztrált 2020-ban, vevőink száma pedig 69 százalékkal emelkedett” – összegezték a statisztikát.

Hozzáfűzték: a tavalyi évet övező bizonytalanságokat tekintve a teljesítményt még inkább lenyűgözőnek tartják. A terveknek megfelelően sikerült bevezetniük legújabb termékinnovációikat, és a legtöbb esetben termékkészleteiket is fenn tudták tartani.

A Nu Skin Hungary arról is beszámolt, hogy

a vásárlóik értékelik a termékek házhoz szállítása terén tett erőfeszítéseiket,

és átmeneti gesztusként a szállítási költségeket is átvállalták a leginkább érintett piacokon.

A rendszeres online webináriumok révén erős kapcsolatot építhetünk ki partnereinkkel,

és segítséget nyújthatunk nekik abban, hogy alkalmazkodjanak az új környezethez. Online csatornáinkon keresztül nemcsak a már meglévő közönséget sikerült jobban bevonnunk, de elérésünket és láthatóságunkat is növelni tudtuk – osztották meg.

Napjainkban a bevételi tranzakcióik 90 százaléka már online történik.

A tudomány, az innováció és a hosszútávú trendfigyelés mindig is kulcsszerepet töltött be a vállalat működésében. Az otthoni szépségápolási eszközök jelentősége rengeteget nőtt az elmúlt években, a cég viszont már 2001-ben megelőzte korát, amikor is piacra dobta a Galvanic Spa rendszert, amely azóta kétszer is megújult – emelték ki. A következő mérföldkő a kategóriában az ageLOC Boost 2021-es elindítása.

A vállalat az otthoni szépségápolási eszközök gyorsan növekvő piacán olyan készülékrendszereket kínál, amelyek tudományosan megalkotott szérumokat és géleket kombinálnak a szépségápolási eszközökkel.

„Négy egymást követő évben mi lettünk a világ elsőszámú otthoni szépségápolási eszközrendszer márkája” – emlékeztettek.

A kategória tavaly háromszámjegyű növekedést ért el az Egyesült Államokban és az EMEA-régióban.

Az említett termékek forgalma pedig jelenleg a Nu Skin teljes jövedelmének 30 százalékát teszi ki.

„Valamennyi szépségápolási eszközünk szabadalmaztatott vagy szabadalmaztatás alatt álló technológiát használ, és klinikailag bizonyított eredményeket biztosít” – húzták alá.

A bőrápoló készülékek piaca évente 12 százalékkal nő, és 2024-re várhatóan eléri a 17,8 milliárd dollárt.

Ezen felül, a 2019-ben 6,6 milliárd dollárra értékelt globális otthoni szépségápolási eszköz piacnak plusz 20,4 százalékos éves növekedést jósolnak 2020 és 2030 között.