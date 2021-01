Újrapozicionálja magát a Swarovski

Egy számjegyű visszaesés volt tavaly Magyarországon a kristálycsiszolással és kristályékszerekkel foglalkozó Swarovski bevételében, a webáruház forgalma azonban nagyot növekedett. A vállalat idén portfóliótisztítást és újrapozicionálást tervez.

A Swarovski turizmusra épülő üzletei esetében 50 százalékos, a magyar vásárlókat megcélzó boltjaiban pedig 15 százalékos volt tavaly a bevételek visszaesése, miközben a webáruház három számjegyű növekedést produkált. Összességében egy számjegyű forgalomcsökkenést tapasztalt a márka – mondta a Világgazdaságnak Pridalkó Patrik, a Swarovski közép-európai vezetője. Hozzátette,

a webáruház ugyan gyorsan erősödik, de összességében még mindig az offline üzletekből származik a több bevétel.

Az osztrák cég magyar leányvállalatának, a Swarovski Hungary Kft.-nek hat saját tulajdonú üzlete van, nyolc viszonteladóval dolgozik, és nagyjából 25 multibrand viszonteladónál kaphatók a termékei. Tavaly nyitott két saját üzletet, az egyiket az Andrássy úton – kimondottan a turistákra építve –, a másikat pedig a Premier Outletben, hogy az árérzékenyebb vásárlóközönséget is meg tudja szólítani. A két új üzlet nyitása új munkavállalók felvételével is járt, közülük többen a turizmus és a légi közlekedés területéről érkeztek. A cég minden korábbi munkavállalóját is megtartotta, és a fizetések csökkentésére sem volt szükség.

Régiós összehasonlításban elmondható, hogy az elmúlt három évben a cég magyarországi leányvállalata és annak piaca fejlődött a legjobban, és tavaly globális szinten is az egyik legstabilabbnak bizonyult. Ez annak is betudható, hogy a kiskereskedelmet érintő korlátozások enyhébbek voltak Magyarországon, mint a vállalat más piacain.

A járvány persze befolyásolta a vásárlókat, kevesebben látogattak el az üzletekbe, az online jelenlét azonban sok vevőt kompenzált

– emelte ki Pridalkó Patrik.

Pillanatnyilag a márka újra­pozicionálása zajlik, és ugyan továbbra is elérhető luxusként definiálják magukat, de időtállóbb és ikonikusabb termékekkel igyekeznek exkluzívabb irányt venni. Egyes szegmensekből ki is vonul a cég, például műköröm díszítéséhez nem fog kristályt árulni, és inkább a márkaboltokra helyezi a hangsúlyt.

Nagyon szerteágazó az értékesítésünk, sok ékszerész dolgozik például Swarovski kristályokkal, és a vásárlók számára gyakran nem egyértelmű, hogy csak a kristály, vagy maga az ékszer Swarovski. Tehát nehezen átlátható a piac, és kicsit ambivalens is, hogy mindenhol elérhetők a termékeink, méghozzá nagyon széles árpalettán

– hangsúlyozta a vállalat közép-európai vezetője. A globális trendek egyébként az mutatják, hogy az időtállóbb, letisztultabb darabok dominálnak a következő években, a fenntarthatósági törekvések miatt lassul a divatipar, és a vásárlók is az örök darabokat keresik.

A Swarovski már készül a járvány utáni időszakra, hogy megfelelő készlettel rendelkezzen, amikor helyreáll az élet.