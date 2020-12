Kiberkrampuszok ellen indít online kampányt a nemzetbiztonság

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat(NBSZ) Nemzeti Kibervédelmi Intézete figyelemfelhívó tudatosító kampányt indít a karácsonyi ünnepi időszakban megjelenő, kibertérben lévő veszélyek ellen – írják közleményükben.

Az NBSZ a következő napokban több IT biztonsági tanácsot publikál majd, illetve minden adventi vasárnap egy, a biztonságos internethasználattal foglalkozó kisfilmet tesz közzé online adventi koszorú formájában.

Advent első vasárnapján az online vásárlásokkal és a hozzájuk kapcsolódó online utalványokkal összefüggő veszélyekre figyelmeztet a már elérhető kisfilm.

Advent második, harmadik és negyedik vasárnapja során pedig olyan témákat dolgoznak fel az anyagok, mint pl. a vírusos karácsonyi üdvözlőlapok, csengőhangok, jótékonysági adománygyűjtő átverések, digitális eszközök, játékok ajándékozása.

A videók – a veszélyekre való figyelmeztetések mellett – megelőző biztonsági tippeket és módszereket egyaránt tartalmaznak.

A közölt tartalmakra a következő napokban megjelenő illusztrált IT biztonsági tippek is ráerősítenek, továbbá a nemzetbiztonság Szenteste előtti napon megjelenő podcast adása is az online tér, a közösségi média azon veszélyeire hívja fel a figyelmet, amelyek az ünnepi időszak során leselkedhetnek a felhasználókra.

A rendhagyó online IT biztonsági adventi koszorú ezen linken érhető el.