Közösen a hamisítás ellen

Az LVMH, a Richemont és a Prada blokklánc-technológiával veszi fel a hamisítás ellen a harcot. Az Aura platform lehetővé teszi a fogyasztóknak, hogy hozzáférjenek a luxusáruk terméktörténetéhez és hitelességének igazolásához – a nyersanyagtól az értékesítésig, egészen a használtcikk-piacokig.

A hamisítás ellen lép fel közösen néhány luxuscég, amelyek egy Aura elnevezésű platformot létrehozva a blokklánc-technológia segítségével segítik vásárlóikat abban, hogy nyomon követhessék az áruk eredetét, és megbizonyosodhassanak azok valódiságáról – számol be a The New York Times. A több márkát magáénak tudó LVMH és a Prada, a Cartier-val együtt az Ethereum platformra alapozva tömörült egy blokklánc-konzorciumba. A luxustermékek élettörténetét a nyersanyagtól az értékesítésig, sőt egészen a használtcikk-piacokig nyomon követhetik a vásárlók.

A blokkláncok arra is alkalmasak, hogy számos információt tároljanak, és megosszák a nyilvánossággal.

A platformon eddig a Bulgari, a Cartier, a Hublot, a Louis Vuitton és a Prada termékeit ellenőrizhetik a vásárlók, de a jövőben várhatóan még több luxusmárka csatlakozik hozzájuk.

A platform nagyszerű lehetőség arra, hogy a vásárlóinkkal megerősítsük a kapcsolatunkat, növeljük a termékeink iránti bizalmukat

– idézi az LVMH ügyvezető igazgatóját, Toni Bellonit a The New York Times.

A gyártás során minden terméket rögzítenek egy megosztott felületen, amely reprodukálhatatlan és egyedi információkat tartalmaz. A vásárláskor a fogyasztó a márka termékére rákeresve megkaphatja az összes termékinformációt tartalmazó Aura-tanúsítványt. A decentralizált és megváltoztathatatlan blokklánc-technológia átláthatóságot biztosít a fogyasztók számára: igazolja a termék hitelességét, részleteket mutat be a termék eredetéről és összetevőiről (ideértve az etikai és környezeti információkat is), a termék ápolására vonatkozó utasításokat ad, és az utólagos értékesítési és garanciális szolgáltatások is rendelkezésre állnak.

Az Aurát kifejezetten luxusmárkák fejlesztették ki luxusmárkák számára.

A cégek rugalmasan alakíthatják ki a platform képességeit: egyesek dönthetnek úgy, hogy a nyersanyagok beszerzésére összpontosítanak, míg mások testre szabott szolgáltatások nyújtására és a fogyasztói hűség erősítésére fektetik a hangsúlyt.