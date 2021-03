Nagyot nőtt a járvány alatt a SPAR

Az élelmiszer-kiskereskedelem stabilitását és válságállóságát mutatja, hogy a koronavírus-járvány hazai berobbanásának évében is 8,7 százalékkal, 738,9 milliárd forintra növelte forgalmát a SPAR. Tavaly a beruházások is bővültek, 29 milliárd forintra.

A SPAR Magyarország tavaly 738,9 milliárd forint forgalmat realizált, amely az előző évhez képest 8,7 százalékos növekedésnek felel meg – ismertette Heiszler Gabriella ügyvezető igazgató az áruházlánc éves sajtótájékoztatóján.

A 13 ezer főt foglalkoztató vállalat az esztendő végén összesen 588 üzlettel rendelkezett,

köztük 324 SPAR és 23 City SPAR szupermarket,

34 INTERPSAR hipermarket,

illetve 207 kiskereskedői partnerüzlet.

Az utóbbiról a másik ügyvezető, Szalay Zsolt azt mondta el, hogy a franchise hálózat forgalma immár önmagában eléri a 67 milliárd forintot. Ebben a kategóriában a 207 üzlet közül 85 OMV-, 34 pedig Lukoil-töltőállomáson működött, 58 SPAR market, további 30 pedig SPAR partner formájában.

Tavaly 29 milliárd forintot költött beruházásokra a SPAR az előző évi 25 milliárd után, Heiszler Gabriella pedig a Világgazdaság kérdésére közölte:

az idei fejlesztési keret további mintegy 10 százalékkal nő.

„Mivel tavaly többet költöttünk a húsüzemre és a logisztikára, idén újra az üzletek kerülnek a középpontba, reményeink szerint minden idők legnagyobb boltszámáról adhatunk majd hírt az új nyitások, illetve a meglévő üzletek felújítása terén” – részletezte.

A beruházások már csak azért is folytatódnak, mert az idén 30 éves Magyarországon a SPAR, amely a fogyasztói magatartás változására is gyorsan és hatékonyan kíván reagálni.

A járványhatások kapcsán a vállalatvezető arról számolt be, hogy a vásárlószám korlátozására csak egy-két helyszínen volt szükség, de ha a jogszabályi környezet változik, akkor minden szükséges lépést megtesznek. Ugyanakkor az is segítette a nagyobb tumultusok elkerülését, hogy mintegy 10 százalékkal csökkent a tranzakciószám, vagyis a fogyasztók többsége valamivel ritkábban vásárol, akkor viszont magasabb átlagos kosárértéket produkál.

A húsvéti előkészületekről Heiszler Gabriella elmondta:

tavaly a nagy bevásárlási hullám március közepén volt, így az ünnep előtt már tele voltak a hűtők, sőt, inkább a nyakukon maradt a szezonális édességek jelentős része, miután elmaradtak a családi összejövetelek.

Az idén is az alapvető élelmiszerek elérhetősége élvez prioritást, de a száraz- és füstölt áru ugyanúgy megtalálható már a boltokban, de a tematikus frissárut is hamarosan kihelyezik a polcokra.

A SPAR esetében a webshop forgalma egyelőre marginális, de középtávon a forgalom 5-6 százalékát is hozhatja ez a csatorna. Addig is folyamatosan fejlesztik a szolgáltatást, a vásárlói igényekre is reagálva.