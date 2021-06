Szakadnak az ellátási láncok

A koronavírus delta variánsának terjedése a kínai Kuangtung tartományban a globális ellátási láncok biztonságát fenyegeti – írja a CNBC. Az idei év logisztikai szempontból mindenki számára problémás volt, és úgy tűnik,

ezeknek a megpróbáltatásoknak nincs még végük.

Konténerhiány az év elején, az Ever Given megfeneklése a Szuezi-csatornában, majd a járvány újabb fellobbanása következett. Mindez ráadásul a járvány utáni recesszióból történő felpattanás alatt következett be.

Ezek hatására a szállítási költségek is olyan mértékben emelkedtek, amelyek már az inflációra is hatással lehetnek. Ráadásul

a most gócponttá váló Kuangtung tartomány felel a kínai export 24 százalékáért.

A delta változat május végi megjelenése óta több mint 100 esetet találtak a tartományban, amit le is zártak a fertőzés terjedését megelőzendő.

Szemben azonban a Szuezi-csatornában megfeneklett hajóval, ez a mostani helyzet talán nem Európát, hanem inkább Amerikát sújtja erősebben, hiszen a hajók nagyobb része oda tart a tartományból.

A hajók a sencseni kikötőben fél nap helyett 16 napig kell, hogy várakozzanak,

ami akár a légi szállítás erősödését is okozhatja, ami azonban ismét a szállítási díjak emelkedésével járhatnak.

Várhatóak továbbra is hiányok mindenféle kínai eredetű termék esetében és az árak is emelkedhetnek a szakadozott ellátási láncok miatt.