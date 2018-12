A legnagyobb és legérdekesebb repterek

Több mint egymilliárd utast regisztráltak tavaly az európai repterek, a diszkont-légitársaságok térnyerésével egyre nő az utaslétszám. A legnagyobb forgalmat lebonyolító reptér tavaly is a londoni Heathrow volt, ám egy válogatás szerint a világ 14 legkülönlegesebb reptere közül 12 az európai kontinensen kívül található.

Átlépte az egymilliárdot az európai légi utasforgalom tavaly. Az Európai Unió statisztikai hivatalának jelentéséből kiderül: a legnagyobb polgári légi forgalmat tavaly Nagy-Britannia repterei bonyolították le 265 millió (plusz 6,3 százalék) utassal. Németországban 212 millió (plusz 5,8 százalék), Spanyolországban 210 millió (plusz 8,2 százalék), Franciaországban 154 millió (plusz 6,1 százalék), Olaszországban 144 millió (plusz 7,3 százalék) utas fordult meg.

A legnagyobb növekedést a légi utasforgalomban Szlovéniában regisztrálták tavaly, 20 százalékosat, Luxemburgban, Észtországban, Bulgáriában és Csehországban 19 százalék volt a növekedés, Romániában, Horvátországban és Máltán 18 százalékos, Lengyelországban és Portugáliában pedig 17 százalékos.

A magyarországi reptereken 13,350 millió utas fordult meg tavaly az Eurostat szerint, 14,5 százalékkal több, mint 2016-ban. Magyarország unión belüli légi utasforgalma 10,605 millió volt tavaly, az unión kívüli pedig 2,745 millió.

Az EU legnagyobb utasforgalmat lebonyolító reptere a londoni Heathrow volt tavaly is 78 millió utassal, 3 százalékkal többel, mint 2016-ban. A párizsi Charles de Gaulle reptéren 69 millió utast jegyeztek, 5 százalékkal többet az előző évinél. Az amszterdami Schiphol utasforgalma 8 szá­zalékkal 68 millióra, Frankfurt am Main forgalma 6 százalékkal 64 millióra, a madridi Barajasé 6 százalékkal 52 millióra nőtt tavaly. A Barajas repülőtér egyébként szerepel a Business Insider összeállításában is, amelyben a világ 14 legszebb repterét gyűjtötték össze. A madridi légikikötőben 1933-ban indult meg az utasforgalom, 2006-ban pedig új terminált adtak át. A listán felsorolt 14 repülőtérből mindössze kettő található Európában, a madridin kívül a müncheni került fel.

Németország második legforgalmasabb légikikötőjében rendezvényközpont is van, tartottak már ott bicikli- és szörfversenyeket is.

A kaukázusi térség legforgalmasabb reptere a bakui Hejdar Alijev nemzetközi repülőtér, Azerbajdzsán hat repterének egyike. Két terminálja van, a régebbit még a szovjet időkben építették, majd lebontották, és 2010-ben ultramodern, üvegtetős létesítményként épült újjá.

Kicsit messzebbre utazva kelet felé, Kínában nem is egy, hanem három repteret találtak elég különlegesnek a Business Insider szerkesztői. A sencseni Bao’An reptér egyedi formája egy ördögráját idéz – legalábbis ez volt az építész, Massimiliano Fuksas szándéka. A hongkongi nemzetközi repülőtéren akár golfozhatnak is az átszállásra várók, de moziban is eltölthetik az idejüket.

A pekingi nemzetközi repülőtér szintén a legnagyobb kínai repterek között van, ám a 12 milliárd dollárból épülő, jövőre megnyíló tahszingi repülőtér méltó vetélytársa lehet az óriási létesítménynek.

Japán Haneda reptere is felkerült a listára: itt a szerkesztők, nem meglepő módon, a gasztronómiai különlegességeket említik meg. Kényelmi szolgáltatásai miatt került fel a listára a dél-koreai Incheon International Airport, ahol zuhanyfülkék, masszázsfotelek és alvásra szolgáló területek biztosítják a megfáradt utasok kényelmét. Afrikából a marrákesi Menara került be a válogatásba, a repteret befedő ultramodern üvegdóm igazi építészeti kuriózum. Természetesen nem maradhat ki az összeállításból Dubaj nemzetközi reptere sem, 2016-ban ez volt a legforgalmasabb a világon 83,6 millió utassal. Igazi ékszerdoboz a katari Hamad nemzetközi repülőtér, amelynek kivitelezése egy évtizedig tartott. Az eredmény lenyűgöző, helyenként olyan, mintha egy modern művészeteket bemutató múzeumban járna az utazó.

A cikk a Világgazdaság december 21-i számában jelent meg