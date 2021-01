A vasút éve lesz az idei Európában

Az utasoknak és a szállított árunak is a mainál érdemben nagyobb arányát kell a vasútra terelni az uniós zöld­megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében. A figyelem emiatt az idén, a vasút európai évében a kötöttpályás fejlesztésekre, a szabályozási környezet javítására összpontosul.

Az Európai Bizottság kezdeményezésére 2021 a vasút európai éve az unióban, mégpedig azért, mert az állampolgárokat és a vállalkozásokat jobban kell ösztönözni e fenntartható, intelligens és biztonságos közlekedési és szállítási mód használatára.

A kötött pálya térhódítása hozzájárulhat az uniós zöldmegállapodás fő céljának, azaz a 2050-es éghajlat-semlegességnek az eléréséhez.

E megállapodás egyebek mellett előírja, hogy 2050-re 90 százalékkal csökkenteni kell az uniós közlekedési ágazatban az üvegházhatású gázok kibocsátását – az ágazat ma a teljes kibocsátás mintegy 25 százalékáért felel. Bár ebből a vasútra kevesebb mint 0,5 százalék jut – további előnye, hogy összekapcsolja az embereket és a vállalkozásokat az EU-t átszelő transzeurópai közlekedési hálózaton –, a földrész utasainak csak mintegy 7 százaléka utazik vonattal, és az áruknak is csak a 11 százalékát továbbítják vasúton.

Az Európai Bizottság január 1-jén indított weboldala információkat tartalmaz az európai vasút évének eseményeiről, eredményeiről, a tervezett tevékenységekről. Ezek egyike a tavaly decemberben elfogadott, fenntartható és intelligens mobilitási stratégia, amely előírja a vasúti áruszállítás megduplázását és a nagy sebességű vasúti szállítás megháromszorozását 2050-ig.

A bizottság hamarosan cselekvési tervet terjeszt elő a vasúti személyszállítás fellendítésére, és stratégiai intézkedéseket irányoz elő a kapacitás jobb kihasználására, a különböző közlekedési módok közötti jegyrendelés egyszerűsítésére.

Hungrail: készülődés eseményekkel A vasút európai évének hivatalos indítása 2021. március 29-én lesz, ezzel megkezdődik az Európai Unió Tanácsának portugál elnöksége – mutatott rá a Világgazdaságnak a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület, amely a kiemelt évben a tagvállalataival eseményeket tervez, számítva az ITM támogatására, sőt javaslatot is tett egy nemzeti koordinátori szerep betöltésére. Mint hangsúlyozta, a vasút európai éve lehetőséget kínál a vasút újbóli hazai és nemzetközi szintű felfedezésére utazási és szállítási módként is.

Magyarországon nemcsak 2021, hanem az előttünk álló 10-15 év is a vasúté lehet a folyamatban lévő, illetve megcélzott fejlesztések alapján. A korszakhatár ugyanis 2020-ra esett Mosóczi László közlekedéspolitikai államtitkár értékelése szerint, aki ezt minapi közleményében a főbb eredmények ismertetésével is alátámasztotta. Tavaly például megjelentek a hazai síneken az első Stadler gyártmányú, 600 ülőhelyes, KISS emeletes villamos motorvonatok, amelyekből a tervek szerint 2022 végéig negyven érkezik.

A MÁV a múlt évben az ötvenediket is forgalomba állította saját fejlesztésű IC+ kocsijaiból, ezekből a társaság az első két ütemben kilencven belföldi és nemzetközi változatot kíván gyártani. Pályakorszerűsítések segítették a nagyvárosok megközelítését. Elkészült a GSM-R vasúti rádiós távközlési rendszer első üteme mintegy 935 kilométeren. December óta tart a vonatközlekedést felügyelő, első hazai ETCS L2 rendszer próbaüzeme Ferencváros és Székesfehérvár között, és ilyen fejlesztés más vonalakon is zajlik. Ezeknek köszönhetően óránként akár 160 kilométeres sebességgel is haladhatnak majd a szerelvények.

Már tervezik a Budapest–Belgrád vasútvonal hazai szakaszának bővítését.

A Kelenföld–Hegyeshalom vonal fejlesztésére Magyarország a nyáron nyert támogatást az európai hálózatfinanszírozási eszköz (CEF) forrásaiból. A magyar és az osztrák főváros közötti vasúti kapcsolatot javító, 25 milliárd forintos beruházás révén ez év decemberétől öt, 2023 végétől pedig összesen húsz perccel rövidülhet az utazási idő. A beruházás nyomán Budapest és Győr között is bevezethető a zónázó menetrend.