A Volánbusz mobiljegy applikációját 63 ezren töltötték le eddig

Csaknem 70 ezer helyi és helyközi menetjegyet, távolsági kiegészítő jegyet és 30 napos bérletet vásároltak a Volánbusz utasai az elmúlt két hétben a Közlekedési Mobiljegy applikáción – közölte a közlekedési vállalat.

A közleményben felidézték, a Volánbusz a járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében március 23-tól készpénzmentessé tette a járatain a jegyvásárlást a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel és viszonteladójával, a Simple by OTP-vel együttműködésben.

Az elmúlt két hétben 63 ezer új felhasználó töltötte le az applikációt.

Kitértek arra is,

a Volánbusz utasforgalma a rendkívüli helyzet miatt mintegy 80 százalékkal esett vissza.

Emlékeztettek, hogy az egészségügyi dolgozók a helyközi közlekedésben és – az érintett önkormányzatok döntése alapján – több település helyi járatain is ingyen utazhatnak.

Havi bérletek egyelőre továbbra is a társaság pénztáraiban, egyes jegy- és bérletértékesítő automatáiból, valamint nyitva tartó szerződéses partnereinél kaphatók. Emellett megvásárolhatók online a Volánbusz weboldalán is a társaság Pest megyei, valamint Budapestet érintő országos járataira.

Papíralapú, helyi és helyközi menetjegyek a szokásos elővételi módokon továbbra is válthatók – írták.

A Volánbusz továbbra is kéri, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges, és aki csak teheti, elektronikus úton váltsa meg jegyét.