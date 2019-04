Az összes internetes előfoglalási hely elkelt a parkolókba a hétvégére

Akinek nincs előzetes foglalása a parkolóba, annak érdemes a megszokottnál korábban indulni a ferihegyi repülőtérre.

Az összes internetes előfoglalási hely elkelt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pakolóiba a húsvéti hétvégére,

a repülőtér üzemeltetője az ünnepek alatt napi 44-46 ezres utasforgalomra számít.

A Budapest Airport közleménye szerint nem csak a magyarok utaznak el külföldre, de a következő napokban sok külföldön dolgozó magyar is hazalátogat a húsvét alkalmából, így a be- és kiutazó forgalom is megugrik majd.

Az előrejelzések szerint akár 44 000 – 46 000 utast is kiszolgálhat a Budapest Airport ezeken a napokon.

Már csütörtöktől erősödik a forgalom, pénteken még többen kelnek útra, szombaton átmeneti csökkenés várható, vasárnap és hétfőn pedig újra nagy forgalomra kell számítani – írták.

Az üzemeltető felhívta a figyelmet arra:

A Budapest Airport megerősített szolgálatot tart a parkolókban és a terminálon is, emellett csütörtökön üzembe állítanak egy újabb utasbiztonsági ellenőrző folyosót a 2A terminálon, így már 16 folyosón zajlik majd az utasok ellenőrzése.