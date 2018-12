Borzolja az autóipar kedélyeit az uniós megállapodás

Az Európai Autógyártók Szövetségét aggasztják azok a 2030-ra kitűzött károsanyag-kibocsátási célértékek, amelyekben az Európai Parlament és az EU-s tagállamok képviselői megállapodtak. A környezetvédelmi csoportok ambiciózusabb döntést reméltek.

Újra kell gondolni a jövőbeli gyártási terveket az új uniós megállapodás fényében – jelentette be Herbert Diess, a Volkswagen vezérigazgatója azt követően, hogy az Európai Parlament (EP) és az EU-s tagállamok képviselői egyezségre jutottak a személygépjárművek és kisteherautók károsanyag-kibocsátásának csökkentéséről.

Az EU-s intézmények azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ra az autók szén-dioxid-kibocsátását 37,5, a kisteherautókét pedig 31 százalékkal kell visszaszorítani a 2021-es szinthez képest, 2025-re pedig mindkét járműtípus esetében 15 százalékos kibocsátáscsökkentésben állapodtak meg. Diess elmondta, az új uniós célok miatt a tervezettnél gyorsabb ütemben kell haladni az elektromos járművek tömeggyártása felé, ám csak 2019 őszére ígérte a Volkswagen hosszú távú stratégiájának módosítását.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) aggasztónak tartja az EP és a tagállamok képviselőinek megállapodását. „Az ACEA tagjai mindent megtesznek, hogy csökkentsék járműveik szén-dioxid-kibocsátását, ám ezek a kitűzött határértékek nagy terhet rónak majd az európai autóiparra” – olvasható Erik Jonnaertnek, az ACEA főtitkárának nyilatkozata a szövetség közleményében.

Jonnaert hangsúlyozta, az autógyártók többsége már most is egyre többet fektet az elektromos és egyéb alternatív meghajtású autók fejlesztésébe és gyártásába, de a lehetőségek az autóiparon kívülálló tényezők miatt is korlátozottak. Az ACEA-főtitkár szerint jelenleg még többek között az elektromos töltőállomások hálózatának kiépítetlensége is eltántoríthatja a vásárlókat az elektromos kocsiktól. Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (T&E) ezzel szemben ambiciózusabb uniós döntést várt volna.

Ez előrelépés ugyan, de nem elegendő ahhoz, hogy elérjük az éghajlat-politikai céljainkat

– idézi a T&E tiszta járművekkel foglalkozó csoportjának igazgatóját, Greg Archert a Reuters. Korábban az Európai Bizottság 30 százalékos kibocsátáscsökkentést javasolt 2030-ra, az EP 40 százalékosat, a tagállamok kormányait tömörítő tanács pedig 35 százalékos korlátozás mellett foglalt állást.

