Egyetlen közösségi autóval tíz másik kiváltható

Változik a világ: főleg az információs technológia fejlődése alakítja át az életünket – jelentette ki Sáreczky Richárd, a Mol Limo ügyvezető igazgatója a Világgazdaság „Városok a felhő alatt” című konferenciáján.

Egyre többen vagyunk, egyre többen szeretnénk közlekedni, aminek természetes következménye, hogy zsúfoltabbá válik a város – hangsúlyozta előadásában az autómegosztó szolgáltatást nyújtó cég ügyvezetője. A Mol 2030-as stratégiájában többek között a mobilitás is a fókuszba került. A mobilitás területén az olajcég azt határozta el, hogy regionálisan piacvezető szerepre törekszik, de nem csak mint szolgáltató, hanem például az elektromos töltőhálózatok kiépítésében is.

Sáreczky Richárd elmondta, hogy 2030-ra 25 százalékkal többet fogunk utazni, amivel még zsúfoltabbá válhatnak a városok.

Egyetlen közösségi autóval ugyanakkor 10 magánautó is kiváltható

– hangsúlyozta az ügyvezető. A carsharing célja, hogy növeljük az autók kihasználtságát, hogy az autók ne csak parkolóhelyeket foglaljanak, hanem folyamatosan szállítsák az embereket.

Jelenleg egyelten ilyen autónak a fenntartási költsége 2 ezer euró, amiben a parkolási díjak még nincsenek is benne, csak a kötelező szervizek, valamint az amortizáció.

Európában 68 ezer ilyen autó fut az utakon, ezeket összesen 5,8 millió felhasználó használja, azaz „egy autóhoz akár több száz slusszkulcs is tartozhat”.

Az olajcég a Mol Bubi 2014-es bevezetése után tavaly indította el Mol Limo szolgáltatását, amelynek jelenleg 40 ezer regisztrált felhasználója van. Ennek a számnak a nagyságát szemléltetve Sáreczky Richárd elmondta, hogy

Szigetszentmiklós lakosságágnak például nem is kéne autót vásárolnia.

A Mol Limo bevezetése óta

több mint 3 millió kilométert tettek meg a flotta autóival, ami 70-szer hosszabb távolság, mint a Föld kerülete;

összesen 10 millió percet vezettek, ami alatt nem történt egyetlen személyi sérüléssel végződő baleset sem;

átlagosan 12,5 kilométer volt egy utazás hossza,

míg a legidősebb felhasználójuk 78 éves.

A kocsikat a Mol tölti, tankolja, és a töltőhálózatot is az olajcég építi ki, valamint üzemelteti is. Kézi és automata váltós járművek is találhatóak a flottában, ahogy prémium kategóriás autók is.

A jelenlegi gépjárműparkban 100 elektromos Volkswagen Up!, 300 benzinüzemű Volkswagen Up! és 50 Mercedes-Benz A-osztály található.

Növelték a lefedett területüket is: jelenleg 77,5 négyzetkilométert fednek le, tehát 1 négyzetkilométerre átlagosan 6 autó jut.

2020-ra azt tervezik, hogy 600 teljesen elektromos autó legyen a flottájukban, valamint kiterjesztenék a szolgáltatást Budapest közigazgatási határáig, ahogy a Liszt Ferenc repülőtér is elérhetővé válhat.