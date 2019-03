Ferihegyen kitették a megtelt táblát

Az idei tavasz első, háromnapos hosszú hétvégéje júliust idéző forgalom mellett zajlott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Újabb 670 parkolóhely megnyitását tervezi a Budapest Airport idén június első felére, mert az már a mostani hosszú hétvégén kiderült, hogy az utazóknak megnövelt parkoló kapacitásra van szükségük. Jelenleg a Budapest Airport összesen 4 200 parkoló férőhelyet tud biztosítani az utazóknak és az itt dolgozóknak, ezeknek az ára és kategória besorolása elsősorban a használat tervezett időtartamától és a termináloktól való távolságtól függ. Ennek alapján alakítottak ki Terminál Parkolót, Business Parkolót (extra szolgáltatásokkal), Holiday és Holiday Lite parkolót, ahol ez utóbbi kettő szolgálja a legkedvezőbb árfekvésű és többnapos parkolást, igaz körülbelül 10 percnyi séta távolságra van az épülettől.

A Budapest Airport a következő évek forgalmi előrejelzéseit figyelembe véve tavaly ősszel kezdett hozzá egy új, a terminálokkal közvetlen összeköttetésben lévő parkolóház építéséhez, ezt azonban decemberben hatósági engedélyeztetési eljárási okokból le kellett állítani.

Az előrejelzések szerint jelentősen több repülőtéri parkolóhelyre lesz szükség a jövőben. Más európai fővárosi légikikötőhöz képest ugyanis a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér sokkal kevesebb parkolóhellyel rendelkezik az utasforgalomhoz viszonyítva.

A mostani hosszú hétvégén rövid időre még az is előfordult, hogy a parkolók együttesen teljes telítettséggel üzemeltek, vagyis egyre nagyobb szükség lesz az újabb férőhelyekre is, a tervezett 670 parkolóhelyes bővítésen felül is a következő években. A repülőtéri Holiday és a pénztárca-barát Holiday Lite kategóriájú parkolók annyira népszerűek, hogy különösen egy hosszú hétvégén elég gyorsan megtelnek, emiatt érdemes igénybe venni az internetes, akciós előfoglalás lehetőségét. A parkolók tervezett bővítése is része a Budapest Airport átfogó repülőtér fejlesztési programjának. A parkolók ár/érték aránya pedig találkozik a piaci igényekkel, nem utolsósorban ez is hozzájárult a megnövekedett hétvégi forgalomhoz.

A repülőtér üzemeltetője emellett a terminálon dolgozók számára elkülönített parkoló létesítését is tervezi.

A repülőtér megközelíthetőségét javíthatja az is, hogy a BKK és a Budapest Airport megállapodott a népszerű 100E jelzésű buszok sűrítéséről, amik a repülőtérről egyenesen Budapest belvárosába viszik az utasokat.

A Budapest Airport a következő évek során folyamatos beruházásokat hajt végre, amelyeknek köszönhetően gyorsabbá, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé válik a repülős utazás.

A fejlesztéseket összefogó 6,5 milliárd forintos bud:plus program keretein belül már 2019 első félévében látványos változáson esik át a repülőtér.

Egyebek mellett a megújuló biztonsági ellenőrzésnek és az önkiszolgáló poggyászfeladásnak köszönhetően a Budapest Airport felkészülten várhatja majd a nyári utazási szezont.