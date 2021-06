Megkezdődött a Nyugati pályaudvar felújítása

A 144 éves Nyugati pályaudvar műszaki állapota és műemléki értékének megóvása, valamint a vasúti forgalomban való kiemelt szerepe miatt halaszthatatlanná vált a pályahálózatának átfogó karbantartása az épületegyüttes tetőszerkezetének rekonstrukciója mellett.

A vasúttársaság június 19-től július 17-ig kiemelt karbantartásokat végez a pályaudvari vágányhálózaton, annak teljes lezárásával.

A lezárás ideje alatt a Nyugatiba nem érkeznek és onnan nem indulnak vonatok.

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt megtörtént a szakaszon a munkaterületek felett a felsővezeték kikapcsolása, a feszültségmentesítés. Ezt követően szombat hajnalban megkezdődhettek a bontási munkák.

A vágánycsarnok előtt az ütközőbakokat, a mobil átjárókat elbontották, megtörtént a vonóvezetékes kitérők átszerelése. A vágány- és aszfaltbontásokkal párhuzamosan zajlik a burkolat alatti közművek feltárása is. Az FKG mellett további 12 cég és azok alvállalkozói dolgoznak.

Szombaton több mint 150 fő dolgozott a különböző munkaterületeken.

Az esztétikai felújítások mellett rendkívül fontos a pályaudvar infrastrukturális megújítása is, hogy a várható újranyitáskor komfortosabb, színvonalasabb környezet, de egyben jelentősebb karbantartáson áteső pályahálózat, megbízhatóbb, pontosabb vonatközlekedés is várja az utasokat. Éppen ezért június 19-től július 17-ig a Nyugati pályaudvart teljesen lezárja a MÁV, és megkezdődik az egész pályaudvart érintő átfogó karbantartás, mely miatt ideiglenesen szünetel a vonatközlekedés is.

Az éves szinten – járványhelyzet időszakát leszámítva – mintegy 18 millió utast fogad a pályaudvar, éppen ezért a lezárást a vakáció időszakára időzítették, hogy minél kevesebb ingázó napi rutinját érintse a karbantartás,

amelyet nem lehetne kivitelezni a vonatforgalom folyamatos fenntartása mellett.

A karbantartás részeként megvalósul számos korszerűsítési és komfortjavító intézkedés is: javítják a felsővezetéki hálózatot és a vágányokat, váltókat cserélnek, megújul az utastájékoztatás, megkezdődik az akadálymentesítés kiépítése, melyek eredményeként javul a berendezések működése, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma.

Az elvégzett munkáknak köszönhetően megelőzhető lesz a sebességkorlátozások bevezetése.

A vágányokon, a váltókon, a biztosítóberendezésen, a felsővezetéki hálózaton és a peronokon végzendő munkálatok jelentős mértékben javítani fogják a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, valamint összességében a pályaudvar szolgáltatásainak színvonalát.

Korszerűsítik a biztosítóberendezéseket, több mint három kilométer vágányt építenek át, vágánycserét végeznek mintegy 1600 méteren. A felsővezeték-hálózaton több mint 5 kilométeren cserélik a kereszttartókat és az azok alatti, 4200 darab iránysodronyt, 1400 darab porcelán szigetelő helyett pedig kompozit szigetelőket építenek be.

Szintén korszerűsítésre kerülnek a tájékoztatótáblák: két nagy táblás – Keleti pályaudvarihoz hasonló – LED falat telepítenek. A peronok aszfaltburkolatát 16400 négyzetméteren cserélik. Rendbe teszik a lépcsőlejárók mellvédfalának márványburkolatát, és a 11. és 12. vágány közötti két lépcsőlejárót. Új és felújított padokat, szemeteseket helyeznek a peronokra és a csarnokba. Továbbá a vakok és gyengén látók számára vezető-, úgynevezett taktilis sávok is készülnek a következő hónapokban.