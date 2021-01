Mielőbb indulnának már a charterek

Bár megszülettek a járatindulásokról a szerződések, és elkészültek az előzetes menetrendek, egyelőre teljes a bizonytalanság a hazai charterpiacon. Nagy kérdés, hogy a felfokozott utazási kedv vagy a járvány miatti félelem lesz-e erősebb, esetleg fennmaradnak a korlátozások.

A hazai utazási irodák az eddig bejáratott módon tervezték meg az idei nyári turistaszezonban szükséges charterjáratokat a szolgáltató partnereikkel. Mint a Sun & Fun Holidays irodánál elmondták, a charterezők árai alig változtak az előző évek megegyező időszakához képest, s hasonló tendekről számolt be Füri Mihályné, a Kartago Tours cégvezetője is. A Kartago és az IBUSZ évek óta a cseh Smartwings légitársasággal indítja a chartereit, ezzel kapcsolatban Komora Zoltán, az IBUSZ vezérigazgató-helyettese emlékeztetett: a tavalyi rendkívüli helyzetben bebizonyosodott, hogy partnerük maximális rugalmasságot és segítőkészséget tanúsít velük szemben. Az idei évre húsz tervezett IBUSZ-charter esetében a friss szerződés bizonyos kereteken belül lehetőséget nyújt a járatok optimalizálására, hiszen a gazdaságos üzemeltetés közös érdeke a légitársaságnak és az utazási irodáknak is.

Természetesen elkészítettük az idei menetrendi terveket is a partneri megállapodások alapján, ám hogy ezekből mi valósul meg, most, januárban még lehetetlen megmondani

– mondta a Világgazdaságnak Farkas Attila, a Smartwings ügyvezető igazgatója. A vakcinának köszönhetően ugyan látszik a fény az alagút végén, ám kérdés, hogy milyen szinten lesz a szezon idejére az átoltottság Magyarországon és a főbb célországokban, márpedig így minden a hatósági intézkedéseken múlik. A szakember reményét fejezte ki, hogy az idén már nem fordul elő olyan eset, mint tavaly, a nyár végén, amikor Magyarország három nap haladékot adva szinte minden országot indexre rakott, lebénítva lényegében a teljes légi forgalmat.

Az üzemeltetés költségeivel kapcsolatban a szakember arról beszélt, hogy

míg más európai országok közvetlenül támogatták a légitársasá­gai­kat, máshol pedig egyéb szubvenciókkal segítették a helyben működő légi közlekedési vállalatokat, addig a Smartwings nem kapott semmilyen támogatást, holott magyarországi bázissal is rendelkezik.

A szintén nehéz helyzetben lévő reptér-üzemeltetők csak akkor hajlandók árengedményt adni, ha van a közelben konkurens repülőtér, ám a Budapest Airport e tekintetben monopolhelyzetben van, és nem adott engedményt a repülők tárolási díjából sem. A Smartwings ezért elbocsátásokra kényszerült, több dolgozót fizetés nélküli szabadságra küldött, másoknak pedig készenléti díjat fizet.

Az utazás és szűken véve a repülés iránt óriási a kereslet – Farkas Attila szerint hat óra alatt eladták azt a 300 jegyet, amelyek tulajdonosai decemberben 25 ezer forintért három járattal egy-egy órás repülőútra mehettek budapesti indulással és érkezéssel, ám azt ma még nem lehet megjósolni, hogy az utasok mikor – milyen járványügyi körülmények között – mernek majd nekiindulni.