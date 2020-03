Mostantól nem lehet a sofőrtől jegyet venni

A BKK és a BKV Zrt. a több ezer fővárosi közösségi közlekedési járművezető védelme érdekében úgy döntött, átmenetileg, határozatlan időre felfüggesztik a járatokon a helyszínen váltott vonaljegy-értékesítést.

Az intézkedés visszavonásáig az automatákból, a pénztárakban, ügyfélközpontokban továbbra is lehet jegyet, bérletet vásárolni, ajánljuk továbbá a közlekedési mobiljegy használatát is.

A BKK és a BKV tegnapi közleményében írt arról: átmenetileg felfüggesztették az elsőajtós felszállási rendet a fővárosi közösségi közlekedési járatokon. Elrendelték azt is, hogy minden megállóban, ahol le- vagy felszálló utas van, a járművezető a jármű minden ajtaját nyissa ki, továbbá, hogy biztosítani kell minden ablakfelület nyithatóságát. Ezek az intézkedések a járművek jobb szellőzését biztosítják. Nap, mint nap több ezer járművezető biztosítja Budapesten a közösségi közlekedés működőképességét. Az ő védelmük a közlekedési rendszer fenntartása miatt rendkívül fontos, ezért március 12-től ideiglenesen felfüggesztik a buszokon, trolikon, villamosokon történő jegyértékesítést, hogy a járművezetőknek ne kelljen az utasokkal közvetlenül érintkezniük.

A közösségi közlekedési szolgáltatás továbbra is érvényes jegy és bérlet használatával vehető igénybe, amelynek meglétét jegyellenőr kollégáink folyamatosan ellenőrzik.

Az ügyfélközpontok, a pénztárak és a városszerte működő, 0-24 óráig elérhető mintegy 370 automata továbbra is biztosítja a jegyek és a bérletek megvásárlásának lehetőségét. Okostelefonnal rendelkező utasoknak érdemes megfontolni a mobiljegy használatát, hiszen a járványidőszak során különösen biztonságos megoldást jelent. A szolgáltatással kapcsolatban minden információ és az applikáció letöltéséhez szükséges link is megtalálható a bkk.hu/mobiljegy oldalon.

Karácsony Gergely főpolgármester március 11-én, szerdán az elsőajtós felszállás felfüggesztése mellett elrendelte azt is, hogy a fővárosi közösségi közlekedési járművek eddigi fokozott takarításának, fertőtlenítésének gyakoriságát tovább növeljék. A BKV Zrt. korábbi közleménye szerint a társaság járművekre vonatkozó takarítási rendje eddig is tartalmazta azok rendszeres vegyszeres, fertőtlenítő jellegű takarítását, aminek része a vezetőállások napi rendszerességű fertőtlenítő takarítása is. A koronavírus-járványt megelőző intézkedések keretében a társaság múlt péntek közleménye szerint elrendelték az utasokkal érintkező felületek napi fertőtlenítő takarítását is. A korábban a metrókon, valamint a mozgólépcsők korlátjain alkalmazott technikát kiterjesztették a legnagyobb utasforgalmat lebonyolító, nagykörúti vonalon éjjel-nappal közlekedő Combino villamosokra is.

Így azok utasokkal érintkező felületein a Resysten Hungary Kft. higiéniai bevonata képez plusz védelmet, amely a kórokozók megjelenésének esélyét is csökkenti.