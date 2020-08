Nyolc óra után is sűrű közlekedést ígér a BKK

Annak érdekében, hogy a munkába és iskolába járók minél kényelmesebben, a járványügyi ajánlások betartását szem előtt tartva utazhassanak, a BKK olyan kínálati menetrendet vezet be a forgalmasabb vonalakon, ami reggel 8 óra után is biztosítja a csúcsidei kapacitást. Ezek a sűrített járatindulást tartalmazó menetrendek segítik a Fővárosi Önkormányzat által javasolt csúsztatott iskolakezdés és rugalmas munkakezdés bevezethetőségét is.

Szeptember 1-jén, kedden indul a 2020/2021-es iskolai év. Ettől a naptól hétköznaponként a tanítási időszakban érvényes munkanapi menetrend lesz érvényben a fővárosi közösségi közlekedési vonalakon.

Ez a menetrendtípus a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban jellemzően sűrűbb járatindulást jelent a nyári tanszüneti menetrendnél. Az egyes járatok menetrendje megismerhető a BKK honlapján a www.bkk.hu/menetrend címen.

A koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében Karácsony Gergely főpolgármester még nyár közepén kezdeményezte, hogy a 14 évnél idősebb tanulóknak reggelente később kezdődjön a tanítás szeptembertől. A csúsztatott iskolakezdés bevezetési folyamatát elősegítve, szeptember 1-től az iskolákat érintő főbb vonalakon, többek között a teljes metróhálózaton, a nagykörúti, a kiskörúti és a budai fonódó villamosokon, a Rákóczi úti tengelyen közlekedő és egyéb frekventált buszjáratokon olyan kínálati menetrend kerül bevezetésre, ami a reggeli csúcsidőszaki járatsűrűséget az ilyenkor szokásosnál hosszabb ideig, reggel 8 után is biztosítja.

A reggel 9 órai iskolakezdés jelentős többletmunkát ró a BKV dolgozóira, akikkel Karácsony Gergely és a városvezetés eddig nem egyeztetett a tervről. Úgy tűnik, a csúsztatott iskolakezdési terv ötletének kidolgozásakor a „sok bába közt elveszett a gyerek” – fogalmazott a Magyar Nemzet által idézett nyílt levelében az Egységes Közlekedési Szakszervezet.

A BKK közleményében felhívta a figyelmet, hogy a biztonságos utazás érdekében az utasoknak is be kell tartaniuk a járványügyi szabályokat, azaz a járatokat csak helyesen hordott maszkban, vagy arcukat kendővel, esetleg sállal eltakarva használhatják. A kötelező előírás betartásával nemcsak magunkat védjük meg, de az utastársaink egészségét is óvjuk.

Az előírások betartásával továbbra sem jelent veszélyt a közösségi közlekedés használata. Fontos tudni, hogy a maszk használatát az ellenőrök, illetve a metróbejáratoknál ellenőrzést végző utaskoordinátorok ellenőrzik, és ha szükséges, felhívják az utasok figyelmet a szabály betartására. Aki a kötelezettséget ezek után is figyelmen kívül hagyja, ezzel utastársai egészségét veszélyezteti, az utazási feltételek szerint akár ki is zárható a közösségi közlekedési szolgáltatásból.