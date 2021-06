Románia nem lenne gépkocsitemető

Románia hosszú évek óta igyekszik elérni, hogy ne váljon Európa autótemetőjévé, a törekvés azonban eddig enyhén szólva sem járt sikerrel, gépkocsiparkja ugyanis roppant elöregedett.

Hivatalos adatok szerint az országban nyilvántartásba vett több mint hétmillió személygépkocsi közel 40 százaléka 17 évesnél, négymillió 15 évesnél régebbi.

Ez az arány sokkal rosszabb az autóbuszok esetében, amelyek 70 százaléka 17 évesnél idősebb, a teherautóknál pedig 56 százalék a mutató.

Az ország 2007-es uniós csatlakozásakor a bukaresti kormány regisztrációs adót vetett ki a használt autók első romániai forgalomba hozatala esetén, ezt azonban az Európai Bizottság diszkriminatívnak ítélte. Bukarest ezután környezetszennyezési illetéket és más néven új adót vezetett be, ám szintén brüsszeli intésre 2017-ben ezeket is eltörölték, majd visszamenőleg visszafizették a gépkocsi-tulajdonosoknak.

Ezúttal az Európai Bizottság ösztönzi a román hatóságokat, felszólította a bukaresti kormányt a 15 évesnél régebbi, forgalomba bejegyzett gépkocsik számának csökkentésére, ezt szabva feltételként a koronavírus-járvány okozta válság utáni helyreállítási program szállításügyi fejezetének elfogadásához. Tánczos Barna, a román jobbközép kabinet környezetvédelmi minisztere lapunknak elmondta, egyelőre nincs szó új autóregisztrációs adó bevezetéséről, elemzik a lehetséges megoldásokat.

Én annak vagyok a híve, hogy csak akkor vezessen be a kormány megszorító intézkedéseket, akár más jellegű adót vagy a jelenlegi adók növelését, ha párhuzamosan alternatívát biztosít arra, hogy a tulajdonosok megszabaduljanak nagyon szennyező, régi autójuktól. Ha működik a rendszer, amelynek része a régi gépkocsikról való lemondást célzó kiemelt támogatás, párhuzamosan be lehet ültetni a gyakorlatba megszorító intézkedéseket is