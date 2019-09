Június 3-án vezették be a fővárosi közlekedési mobiljegyet, amellyel a budapesti közösségi közlekedésben használható jegyek és bérletek mobilapplikáción keresztül is megvásárolhatóvá váltak. A pilotfázisánál tartó projektet első lépésként a 100E reptéri járaton tesztelték, ennek fogadtatása kedvező volt. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy augusztus végéig csaknem 14 ezer darab repülőtéri vonaljegyet értékesítettek. Ezt alapul véve nem meglepő, hogy szeptember 2-tól a BKK kiterjesztette a rendszert, és már a Budapest 24 órás jegy, a Budapest 72 órás jegy és a Budapest-hetijegy is beszerezhető mobilos verzióban.

Az új termékek csak elsőre tűnnek marginális szegmensnek: a közlekedési cég arról tájékoztatta lapunkat, hogy 2019 januárja és augusztusa között a három kategóriában összesen több mint 1,2 millió jegy fogyott. Közülük a legnépszerűbb a napijegy, amelyből 900 ezer fölötti darabot adtak el. A három napon át érvényes engedélyből mintegy 200 ezer, a hetijegyből pedig további 150 ezer kelt el.

A mobilalkalmazásban és a papíron megváltható jegyek és bérletek ára azonos: a Budapest 24 órás jegy 1650 forintba, a Budapest 72 órás jegy 4150 forintba, a Budapest-hetijegy 4950 forintba kerül

– emelte ki a BKK.

Mobiljegy vásárlásához kizárólag egy okostelefonra és aktív adatkapcsolatra van szükség. A közlekedési szolgáltatáshoz szükséges termék bárhol, bármikor megvásárolható. A mobiljegy felhasználásának módja gyakorlatilag megegyezik a papíralapú díjtermékek használatával.

A teljes cikk a Világgazdaság hétfői számában olvasható