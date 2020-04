Helyzeti előnybe kerülhet a magyar agrárium

A nyugat-európai nagy agrárországokból eltűnt keleti munkaerő miatt, kiemelkedő lehetőséget kaphat a magyar agrárium arra, hogy még erősebben megvesse lábát az unió piacán és visszaszerezheti piacait a hazai pályán is.

Hirtelen eltűnt a nagy európai agrár országok versenyelőnye, és feljött a pályára a jó minőségű, prémium termékeket előállító magyar mezőgazdaság és élelmiszer feldolgozóipar – mutat rá a közösségi oldalán közzétett írásában Budai Gyula országgyűlési képviselő. Az agrárpolitikában jártas képviselő, aki 2004-2014 között a MAGOSZ szövetségi igazgatója és 2,5 évig agrárminiszter-helyettes volt rávilágított:

koronavírus által jelenleg leginkább sújtott országokból, így Olaszországból, Spanyolországból és Franciaországból rengeteg kétkezi munkás ment vissza kelet-európai hazájába.

Közülük is a legtöbben, a legdurvább becslések szerint több mint egymillióan a románok voltak. Vagyis munkaerő nélkül maradtak Európa legnagyobb agrár országai! A munkaerő visszatérése pedig teljesen bizonytalanná vált a határok lezárása és járvány lefolyásának megjósolhatatlan ideje miatt.

Mindeközben – mutat rá írásában – a magyar határon kint vannak a gazdák, működnek a tehenészetek, a baromfitelepek, dolgoznak a gazdák a kertészetekben, vagyis lesz alapanyagunk bőven, amiből a magyar feldolgozók hazai termékeket tud előállítani. Véleménye szerint, látván az európai helyzetet a Magyarországon levő külföldi tulajdonú feldolgozók is kénytelenek lesznek magyar alapanyagból előállítani termékeiket, mert az anyaországból nem fognak tudni behozni.

Hirtelen eltűnt a nagy európai agrár országok versenyelőnye, és feljött a pályára a jó minőségű, prémium termékeket előállító magyar mezőgazdaság és élelmiszer feldolgozóipar

– fogalmazott Budai Gyula. Mint írja, a jelenlegi helyzetben egy dolog pedig biztos, mégpedig hogy az emberek fogyasztanak,- hiszen fogyasztói társadalomban élünk – és ehhez jól működő mezőgazdaság és feldolgozó ipar kell.

Márpedig nálunk mindkettő adott, és a saját piacaink ellátásán túl jelentős mennyiséget tudunk exportálni. Minden évben rekordot dönt az agrárexportunk és jelentősen hozzájárul a GDP növekedéséhez is. A jó folytatáshoz tehát minden lehetőség adott, mert a magyar gazdák remek szakemberek, értik a természetet és szeretik a munkájukat és most lehetőségük is adódik mindez bizonyítani.