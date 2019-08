Mintegy ötmillió tonna őszi búzával számolhatunk

Székkutas jelentős mezőgazdasági hagyományokkal büszkélkedő település, ezért nem véletlen, hogy az itt élő emberek ragaszkodnak tradícióikhoz. A község 1999-ben adott helyet az első székkutasi szántóversenynek, melyet 2011-ben élesztettek újjá és szerveznek meg azóta is rendszeresen.

Az immár kilencedik alkalommal megrendezett eseményen Farkas Sándor kiemelte, hogy az Agrárminisztérium számára fontosak a szántóversenyek, hiszen

A korszerű technológiával felszerelt gazdaság és a mögötte lévő emberi tudás, kitartás, szorgalom, és legfőképpen gyakorlat egyaránt fontos tényezők. A szántási munkálatok során bizony kulcsszerepe van a minőségi munkavégzésnek, hiszen ez az egyik alapja a jövő évi termésnek. A verseny pedig nem csak versengés, megmérettetés, hanem gyakorlatszerzés és tanulás is.

Farkas Sándor kitért a betakarítás jelenlegi helyzetére is. Mint ismertette, az ország teljes területéről elmondható, hogy a növények tavaszi gyenge fejlettsége a kedvezőre fordult időjárás hatására nagyot javult, ezért jó átlagos évvel számolhatunk. Legfőbb gabonáink közül,

őszi búzából mintegy 5 millió tonnás termés várható,

amely minőségben és mennyiségben is bőven fedezi a hazai fogyasztási igényeket.

Az agrártárca miniszterhelyettese elmondta:

Nekünk az a feladat adatott, hogy megalapozzuk a jövőt. Mi is ezért dolgozunk, hogy hosszú távon biztos megélhetést jelentsen a magyar agrárium a gazdáknak, a fiataloknak és az agrároktatásban résztvevőknek is. Azonban nagy jelentőséggel bír, hogy a versenyre látogatók is elismeréssel tekintenek a magyar gazdák példaértékű szorgalmára. Továbbá bízom abban is, hogy a következő nemzedékek esetleg éppen egy hagyományőrző szántóversenyen találják meg hivatásukat, helyüket a magyar mezőgazdaságban