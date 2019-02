Nem teljesen kóser: csak a levágás előtt elkábított állat kaphat organikus besorolást

Nem kaphatnak organikus besorolást a muszlim és a zsidó vallási előírások szerint az elkábítás nélkül levágott állatokból származó húsok.

Az Európai Unióban általános szabály, hogy az állatot levágás előtt el kell kábítani, ez alól ugyanakkor lehet kivétel vallási okokból.

A zsidó kóser és a muszlim halal vágás során az előírások szerint kábítás nélkül ölik le az étkezésre szánt állatokat, amelyeket hagyományosan kivéreztetnek a nyaki ér átvágásával.

Egy francia állatvédő szervezet 2012-ben kezdeményezte, hogy a halal húsok ne kaphassanak organikus besorolást, ezt a kérelmet azonban többszöri fellebbezés után is elutasították, végül az ügyben eljáró törvényszék az Európai Bírósághoz fordult.

A luxembourgi bírói testület kedden megállapította, hogy

az európai organikus logóval ellátott élelmiszerek előállítása során a legmagasabb követelményeknek kell megfelelni, különösen az állatjólét terén.

Tudományos tanulmányok szerint a kábítás a legkíméletesebb módszer, a rituális vágás során nem lehetséges ugyanilyen mértékben minimalizálni az állatok fájdalmát és szenvedését – mutattak rá az ítéletet ismertető közleményben.

Az uniós szabályok ezért nem engedélyezik az EU-s organikus besorolást a vallási előírások szerint, kábítás nélkül levágott állatokból származó termékek esetében – szögezte le az Európai Bíróság, ellentmondva a korábbi főtanácsnoki állásfoglalásnak.

Zsidó és muzulmán vallási szervezetek szerint a kóser és a halal vágás okozza a lehető leg­ke­vesebb szenvedést az állatnak. Úgy vélik, hogy a kábítás fájdalmasabb lehet, mint az, ha egy hozzáértő egyetlen mozdulattal egyszerre átvágja az állat nyaki ütő­erét, nyelő- és légcsövét egy borotvaéles késsel.

A most is alkalmazott, úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi, hogy a tagországok bíróságai a közösségi jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az EU bírósága elé. A jogvitát azonban ennek ellenére a tagállamokban döntik el, a luxembourgi ítélet alapján. A határozat mindazonáltal a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más tagállami bíróságokat is köti.