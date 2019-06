Pontyra esküszik a magyar

A hazai tógazdaságokban tavaly 22 5441 tonna halat termeltek, továbbra is a ponty a domináns fajta, ugyanis hazánkban elsődlegesen az erre alapozott polikultúrás tórendszerekben termelik a halakat – derül ki a NAIK – Agrárgazdasági Kutatóintézet kimutatásából. Ahogy jellemzően a korábbi években, úgy tavaly is HajdúBihar megyében termelték a legtöbb halat. Ezen kívül jelentős mennyiséget halásztak le Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Békés, Baranya és Csongrád megyében is. A ponty adta a tógazdaságokban nevelt étkezési halak 79,5 százalékát, az előző évhez képest egyébként 6,4 százalékkal csökkent a termelés. A hektáronkénti szaporulat összesen 595 kilogramm, az 1 hektárra vetített pontyszaporulat 481 kilogramm volt 2018-ban.

A növényevő halfajok közül az amur a lehalászott étkezési célú mennyiség 3,3 százalékát, a busa (fehér, pettyes és hibrid) 9,5 százalékát adta 2018-ban. A megtermelt étkezési méretű értékes ragadozó halak (csuka, harcsa, süllő) lehalászott mennyisége 2018-ban 328 tonna volt, ami az előző év adatához képest 15 százalékos bővülést mutatott. A tógazdaságokban a horgásztatással értékesített hal mennyisége 209,3 tonna volt 2018-ban, ami 26 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi 282,5 tonnához képest. Halgazdálkodási vízterület telepítésére 2018-ban 1745 tonna halat értékesítettek a termelők.

A NAIK- AKI Lehalászás Jelentés című kiadványa szerint a magyarországi fogyasztói szokás az elmúlt néhány év során nem változott abban a tekintetben, hogy

a halhúsfogyasztás elég erősen idény jellegű, leginkább a húsvéti és karácsonyi időszakban vásárolnak alapvetően halat a hazai fogyasztók. A feldolgozott, illetve konyhakész halászati termékek iránt viszont egyre inkább nő a kereslet.

Az ágazat képviselői és az agrártárca folyamatosan törekszenek a halfogyasztás és a fogyasztói bizalom növelésére. Ezt a célt szolgálja az AKI szerint az is, hogy a fogyasztási célú hal áfatartalmának 2018. január 1-jétől 27 százalékról 5 százalékra való mérséklése is. Magyarországon az egy főre jutó éves átlagos halfogyasztás mértéke 5-7 kg között mozgott az elmúlt néhány évben, ami jelentősen elmarad az EU átlagától (23-25 kg/fő/év) és a világátlagtól (20 kg/fő/év) is. A hazai lakosság jellemzően a 1,5–2 kilogrammos pontyot keresi, és a kereskedői elvárások is ezt az átlagsúlyt tartják ideálisnak a gazdaságos feldolgozáshoz.

A lehalászás jelentés keretein belül beérkezett és feldolgozott adatok összesítése alapján halastó művelési ágban 29 761 hektár tóterület szerepelt az adatgyűjtés nyilvántartásában 2018-ban, ebből az üzemelt tóterület nagysága 26 473 hektár volt. Az előző évhez mérten 1,6 százalékkal nagyobb területen történt gazdálkodás 2018-ban, 24 hektár új halastavat létesítettek és 227 hektár tóterületet rekonstruáltak.