Újra megjelent a madárinfluenza

Madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta szerdán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Komárom-Esztergom megyei nagy létszámú pulykát tartó gazdaságokban. A hatóság a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette, az állományok leölését már a gyanú alapján megkezdték a szakemberek.

A vonuló vadmadarak miatt a betegség fokozott veszélyt jelent a baromfiállományokra.

A Nébih ezúton is felhívja minden állattartó figyelmét a zártan tartás és a járványvédelmi intézkedések betartásának fontosságára.

Az Ács település melletti, egymás szomszédságában lévő pulykatartó gazdaságok egyikében a múlt hét végén az állatoknál nagymértékű takarmány- és vízfogyasztás-csökkenést tapasztaltak, az elhullások megemelkedése mellett. Hétfőre tovább nőtt az elhullás és megjelentek a betegségre gyanút keltő klinikai tünetek is, ezen túl a takarmány- és vízfogyasztás egy másik, szomszédos telepen is visszaesett.

A szakemberek az érintett állományokból mintát vettek, amelyekből a Nébih laboratóriumi vizsgálatai szerdán megerősítették a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.

Az állategészségügyi hatóság a járvány terjedésének megakadályozása érdekében már gyanú alapján megkezdte az érintett állományok, összesen mintegy 90.000 pulyka leölését. A szakemberek a gazdaságok körüli 3 km sugarú védőkörzetben és 10 km sugarú megfigyelési körzetben minden baromfitartó telepet felkeresnek, szükség esetén mintát vesznek. A területen szállítási korlátozások is érvénybe lépnek.

A vándorló vadmadarak vonulási útvonalai hazánkat is érintik, ami kiemelt kockázatot jelent, ezért dr. Bognár Lajos országos főállatorvos még 2020. november végén országszerte elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását. A veszély jelenlétét és nagyságát jól érzékelteti, hogy egy, a tatai Öreg-tónál december végén talált kócsag hullában is igazolta a vírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma, aminek magas patogenitása tegnap szintén megerősítést nyert.

A baromfiállományok védelme érdekében tehát elengedhetetlen a zártan tartás, valamint a járványvédelmi előírások szigorú betartása.

Az állatokat többek között a vadon élő madaraktól védett, teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni és itatni.

A takarmányt és az almot szintén zárt, fedett helyen kell tartani és a tárolás során biztosítani kell, hogy ahhoz idegen fajú állat ne férjen hozzá.

A H5N8 vírustörzs először 2014 elején, Ázsiában okozott járványt a baromfiállományokban, majd 2014 novemberében megjelent Európában is. Magyarországon utoljára 2020 első félévében kellett megküzdeni a betegséggel. Fontos kiemelni, hogy a most is kimutatott H5N8 altípus kapcsán eddig még nem fordult elő emberi megbetegedés Európában, a baromfitermékek továbbra is biztonsággal fogyaszthatók.

A betegséggel kapcsolatban további hasznos információk olvashatók a Nébih tematikus aloldalán: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza