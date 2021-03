Aukciós platformmal jelentkezik az Arte

Az Arte Auk­ciós Iroda tavaly is élőben árverezett – ameddig lehetett –, ám a járványhelyzet súlyosbodásával márciusban dönteniük kellett. Áttértek a hibrid aukcióra, végül azonban kénytelenek voltak teljesen átállni az élő online formára. Marsó György, az Arte társtulajdonosa a múlt év tapasztalatairól, az idei tervekről és a saját árverezőoldaluk fejlesztéséről is beszélt a Világgazdaságnak.

Hogyan lehet összegezni az elmúlt évet a forgalom, a gyűjtők és a trendek szempontjából?

A trendek nálunk is érvényesültek, a klasszikus-kortárs művészek csúcsokat döntöttek. Keserü Ilona, Maurer Dóra, Fajó János és Nádler István munkáinak árai jelentősen megugrottak az előző évek leütési áraihoz képest. Ez nyilvánvalóan egy fiatal vásárlóréteg megjelenését jelzi. A forgalom nem esett, inkább növekedést tapasztaltunk.

Nálunk tavaly Nádler István lett az aukciós rekorder, nagy méretű akrilfestményét 1,2 millió forinton ütöttük le, a legnagyobb áremelkedést pedig Jaschik Álmos kis méretű akvarellje érte el, a kezdő ára ötszörösén adtuk el.

Az Atre legújabb iránya, hogy néhány éve kerámiákat is árvereznek. Tapasztalataik szerint az alkotó személye, a korszak vagy a tárgy unikalitása határozza meg itt az árakat?

Nagynevű alkotók hétköznapibb kerámiái is kalapács alá kerülnek nálunk, amelyek már a formájukkal is meg tudják szólítani az embert, így azoknak a figyelmét is fel tudják kelteni, akik eddig nem is gyűjtöttek kerámiát. Azt tapasztaljuk, hogy először a formába szeretnek bele, és aztán keresik az alkotó többi művét. Ezt látjuk az érmeknél is, hogy egy-egy míves darabba az is bele tud szeretni, aki nem éremgyűjtő. A mérete, kidolgozottsága miatt az érem igen hasonlatos a grafikához, olyan, mint egy 3D-s rajz. A grafika továbbra is a szívügyünk, az árveréseink kínálatában 70 százalékos az aránya.

A magyar művészek egyedi vagy sokszorosított munkái tartalmuk és technikai megvalósításuk miatt is abszolút nemzetközi színvonalat képviselnek.

Miért vágtak bele saját aukciós platform fejlesztésébe?

Húsz éve rendezünk önálló árveréseket, itt volt az ideje, hogy belevágjunk egy saját árverezőoldal felépítésébe. Szerencsére a lehetőség is adva volt.

Háromhavonta tartunk egy árverést, és sokaknak mi vagyunk a belépőkapu a műtárgypiacra. Tulajdonképpen saját ügyfeleink igényelték a személyesebb online felületet. Április 10-re tervezzük az idei első árverést, az év második felére az oldal további bővítését is meg fogjuk oldani.

Az aukciókkal esélyt akarunk adni azoknak, akik a ma elterjedt azonnali webshop-bizományos-privát eladásokon nem tudnak vásárolni. A felbukkanó művek gyakran ritkaságok, vagy sokáig nem jelentek meg a nyilvános piacon, ráadásul az aukció sajátságai miatt – tehát hogy a kikiáltási ár a becsérték alatt van – akár a megszokott árak alatt is lehet vásárolni.

Melyek a 2021-es terveik? Mit lehet már tudni a tavaszi aukció anyagáról?

Tavasszal is kínálunk izgalmas kerámiákat, egy negyvenes évekbeli lámpatestet Gorka Gézától, egy „pocakos” zebrafigurát Gorka Líviától és a feldolgozás alatt levő nagy Zilzer Hajnalka-kollekcióból most nyolc izgalmas tárgyat soroltunk be az árverésbe. Zilzer Hajnalka újrafelfedezés előtt álló alkotó a háború előtti korszakból. A grafikák közül Jaschik Álmos munkáit említem elsőként, akinek most egy remek reklámterve és egy akvarellmunkája szerepel majd. Szintén a negyvenes évekből lesz egy art deco rajz Gyenes Gittától. Sok kortárs gyűjtemény is megnyílt számunkra: Mulasics László, Fajó János, Konok Tamás, Pauer Gyula, Tót Endre, El Kazovszkij műveire is lehet licitálni. Az év további részében folytatjuk a művészhagyatékok aukcionálását is, például Percz János ötvösművész ékszereiből ismét kapunk egy nagyobb kollekciót.