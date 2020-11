Nyolcmilliárdos adócsalásért perelik a Sotheby's

New York állam perbe fogja a Sotheby’s aukciósházat egy 27 millió dolláros (körülbelül 8 milliárd forintos) üzlet kapcsán adócsalásra hivatkozva. Az aukciósház tagadja a szerintük alaptalan vádakat, azonban az államügyész úgy véli szándékosan kerülték el az adófizetést az offshore Porsal Equities céggel – írja a The Art Newspaper.

A több mint negyven oldalas vádiratban amelyet a New York-i Legfelsőbb Bírósághoz adott be Letitia James, New York állam főügyésze azt állítja, hogy

a Sotheby’s megsértette New York állam törvényeit, amikor egy meg nem nevezett gyűjtőt műtárgykereskedőként tüntettek fel, hogy a 27 millió dolláros üzlet után megkerüljék adófizetési kötelezettségeiket.

Az iratok szerint az aukciósház szándékosan állított ki adómentességet élvező tanúsítványokat a műtárgyakról a vevő Porsal Equities vállalatnak arra hivatkozva, hogy azok esetében továbbértékesítésre kerül majd sor. Ezzel szemben Letitia James szerint tudatában voltak annak, hogy a vevő lesz a tárgyak végső tulajdonosa. Sőt, a főügyész szerint a Sotheby’s egyik vezető értékesítője javasolta kliensüknek, hogy ily módon csökkentheti adóterheit.

A két vállalatnak azonban nem ez az első hasonló ügye, ezt megelőzően 2018-ban a Porsal Equities már elismert egy majd 11 millió dolláros bírságot, amit egy 50 millió dolláros műtárgy adásvétele után fizettek meg.

Jelenleg úgy fest, hogy

az aukciósház legalább 29 alkalmazottja tudatában volt annak, hogy a gyűjtő megtartja magának a tárgyakat, ennek ellenére mégis kereskedőként tüntették fel a tanúsítványokban a vevőt.

A Sotheby’s közleményében azonban visszautasította a vélt vádakat, amelyek meglátásuk szerint mind a tények mind a törvényi keretek tekintetében alaptalanok.