Tízmilliárd forintért most ön is Monet-tulajdonos lehet

Londonban viszi kalapács alá a Sotheby’s Monet 1908-ban Velencében festett monumentális, a dózsepalotát ábrázoló festményét. A művet – amely első alkalommal jelenik meg nyilvános árverésen – 20-30 millió fontos (7-10 milliárd forintos) becsértékkel hirdették meg a február 26-i liciten. A világ egyik vezető aukciósházának impresszionista és modern művészeti árverésén természetesen ez a Monet-kép lesz az egyik fő tétel.

A francia művész 1908-ban három hónapot töltött Velencében, amely valósággal elbűvölte: összesen negyven képet festett ez idő alatt. Ugyanazt a látványt többször is megfestette más-más napszakban és eltérő időjárási körülmények közt, így örökítve meg a fény változásai és tükröződései következtében kialakuló különböző erős hangulatokat. A dózsepalotát háromszor is vászonra vitte ugyanabból a szögből, egy kikötött hajóról. A képek közül a legnagyobb méretű a New York-i Brooklyn Múzeum tulajdona, a másik kettő pedig magántulajdonban van. Ezek rendkívül hasonlók, nemcsak kompozíció, hanem tónus és színvilág tekintetében is.

A most aukcióra kerülő változatot a londoni National Gallery Monet és az építészet kiállításán tavaly már láthatta a nagyérdemű, előtte viszont csaknem négy évtizeden át egy műgyűjteményben volt elzárva. A képet Erich Goeritz, egy berlini székhelyű textilgyár tulajdonosa vásárolta meg 1925-ben, azóta a családja tulajdona. Goeritz az impresszionista és modern alkotások jelentős gyűjtőjének számított. Eklektikus, egyben progresszív kollekciót alakított ki, a weimari köztársaság egyik legjelentősebb gyűjtőjeként ismerték. Az 1930-as évek elején sok művet adományozott az újonnan alapított Tel-Aviv Művészeti Múzeumnak, és néhány évvel később ő volt az első adományozója a British Museumnak is.

Csúcsdöntésre várva Monet Velencében készült festményei közül eddig a legtöbbet, 23,7 millió fontot, 2015 februárjában Londonban adták a Le Grand Canal című képért. | VG

A cikk a Világgazdaság január 14-i számában jelent meg