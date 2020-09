A közösségi médiában népszerűsítik a magyar bort

Az Agrármarketing Centrum (AMC), a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ) együttműködve elindította a Wines of Hungary – Personally név alatt futó oldalát a közösségimédia-felületeken. Az AMC bormarketing-tevékenységének célja a magyar borok népszerűsítése az európai és a kontinensen túli piacokon.

Mint ismert, idén januártól a magyar borhoz köthető közösségimarketing-feladatokat az MTÜ-vel együttműködve az AMC látja el. Ennek keretében a turisztikai Ügynökség a magyar bor egységes állami kommunikációjáért és a borturizmusért felel, míg az Agrárminisztérium irányítása alatt működő AMC a közösségi bormarketing állami feladatait látja el.

Az együttműködés eredményeként született meg a hivatalos Facebook- és Instagram-oldal. A Wines of Hungary – Personally a már elérhető digitális platformokon angol, illetve magyar nyelven is népszerűsíti a magyar bort, így átadva annak értékeit, egyedi üzeneteit, általános jellemzőit és sokszínűségét. Emellett a közös platform az általános borkultúra erősítése mellett beszámol az aktuális hírekről és eseményekről is.