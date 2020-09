Adománygyűjtésbe kezdett fennmaradása érdekében az APP hírügynökség

Adománygyűjtő kampányt indított a közösségi médiában hétfőn az ausztrál hírügynökség (AAP) azzal a céllal, hogy „fenntarthassa a független hírek biztosítását az országban működő több száz sajtóorgánum számára”.

A 85 éve alapított ausztrál országos hírügynökség márciusban majdnem megszűnt, mert drasztikusan csökkent az előfizetők száma, és úgy ítélték meg, kicsi már az igény a hírügynökség szolgáltatásaira, mivel a portálok híreihez ingyen hozzájutnak az emberek. Az AAP igazgatótanácsa hivatalosan be is jelentette a bezárást, de végül – a média sokszínűségének megőrzése érdekében – egy jótékony célú befektetői konzorcium júniusban megvásárolta az ausztrál hírügynökséget.

– olvasható az AAP Twitteren megjelent felhívásában.

For the sake of democracy, support quality journalism #aapneedsyou

You can help by;

1) supporting our campaign https://t.co/4XoCRHKQjA

2) sharing your story and love for AAP with #aapneedsyou

3) sharing this post with others pic.twitter.com/iOQbLdhGiw

— AAP Newswire (@AAPNewswire) September 7, 2020