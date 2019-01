Készül a nagy kikötőprojekt

A komáromin felül 20 további hazai duna-parti kikötő fejlesztésének előkészítése indul meg. A cél a hazai áruszállítás 10 százalékának a folyókra terelése.

Elkészült az Országos Kikötőfejlesztési Főterv. A dokumentumot az Ex Ante és a Mahart Passnave konzorciuma állította össze, a páros a feladatot a Mahart Zrt. közbeszerzési pályázatán nyerte meg – jelentette be Sztilkovics Szávó, a Mahart Zrt. és a Mahart Szabadkikötő Zrt. vezérigazgatója. A Mahart e feladatra uniós forrásból jutott hozzá ahhoz az egymillió euróhoz, amelynek a közvetlen kedvezményezettje az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

2030-ig 10 százalékra kell növelni a hazai áruszállításon belül a vízi szállítás súlyát, ettől még nagyon messze vagyunk, hiszen a jelenlegi arány 2-3 százalék

– ismertette Barna Lázár Zoltán, az Ex Ante ügyvezető igazgatója. A feladat nem csak a kikötők fejlesztése, hanem az is, hogy e létesítmények jobb összeköttetést biztosítsanak más szállítási módokhoz, de gondoskodni kell az e feladatokhoz szükséges munkaerő képzésére, és lesznek a terv kapcsán ipartelepítési és befektetésösztönzési feladatok is.

Az egyik projekt a komáromi kikötő kibővítése és fejlesztése lesz, a szlovákiai oldalon már folyó, hasonló munkákhoz igazodva, az ottani partnerekkel együttműködve.

A másik 20 hazai kikötőt még nem választottuk ki, erre mától várjuk minden érintett javaslatát

– válaszolt a szakember a Világgazdaságnak.

Ugyanakkor Barna Lázár Zoltán és Sztilkovics Szávó is elutasította lapunk azon feltevését, hogy a Komárom-Komárno projekt akár magyar-szlovák rivalizálássá is válhat. Mint hangsúlyozták, már az uniós támogatásnak is feltétele volt a két fél együttműködése, a cél pedig nem az, hogy egymástól csábítsanak el ügyfeleket, hanem, hogy a meglévő tortát a mostaninál sokkal nagyobbra növeljék, és azon osztozzanak.

Részletek a csütörtöki Világgazdaságban