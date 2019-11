Elhalásszák a fürdők dolgozóit a vendéglősök és a szállodák

A napokban zajlik a fürdők önkéntes adatszolgáltatási rendszerének tesztelése, a pilotprojekt élesítése után jövőre 30-40 fürdő részvételével indul be az éles rendszer – tájékoztatta a Világgazdaságot Boros László Attila, a Magyar Fürdőszövetség elnöke.

Mint kiemelte, az online adatszolgáltatás célja ágazatukban nem a szektor fehérítése, mivel a fürdők átláthatóan és árnyékgazdaság nélkül üzemelnek, hanem elsősorban a pontosabb piactámogató intézkedésekhez szükséges gyorsabb adatszolgáltatás. Emellett a fürdőszolgáltatások áfacsökkentési kezdeményezéséhez is jó szolgálatot tesz az adatszolgáltatási rendszer. A belföldi és külföldi vendégek körében rendkívül népszerű hazai fürdőhelyek – amelyek közül 224 számít turisztikai szempontból is jelentősnek – a vendéglátás és a szálláshelyek kedvező kulcsával szemben 2020-ban is 27 százalékos áfával üzemelnek majd. Boros László Attila jelezte:

az átlagosan 10 százalékos jegyáremelés mellett idén 20-25 százalékos rezsiköltség-növekedést is ki kellett gazdálkodni a drasztikusan megugró energiaárak miatt.

A fürdőszövetség az áfacsökken­tést célzó lobbimunkával a 2021-es költségvetési törvény tárgyalására szeretne elkészülni. Vizsgálják, hogy az áfacsökkentés változatlan bruttó árakat feltételezve milyen bevételi többletet generálna a hazai fürdőkben, és abból milyen költségeket és ráfordításokat tudnának fedezni. A rendkívül alacsony jövedelmezőség miatt a fürdők alapvetően bérfejlesztésre költenék a forrást.

A fürdőszövetség elnöke úgy látja, esélyük sincs a legnagyobb konkurens ágazatok, a hasonló munkakörökben olykor kétszeres jövedelmet is kínáló vendéglátás és a januártól már jóval alacsonyabb áfakulccsal működő szállodaipar elszívó hatásával felvenni a versenyt.

