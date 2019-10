Előre megtervezzük az utazásainkat

Egy hosszú hétvége előtt már hat hónappal is alig találni szállást az országban, ami azt mutatja, hogy a magyarok előre terveznek – mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének régióvezetője az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Kollin Gergely azt is elmondta, hogy az utóbbi években egyre többen töltik szállodában a karácsonyi ünnepeket. Karácsonyfát is lehet kérni a szállodai szobába, de akár az ajándék megvásárlását is elintézhetik a szállodában – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy vannak régiók, települések, amelyeket az elmúlt években a szállodai, wellness-szolgáltatások „húztak fel”, mint például Egerszalók. Ez pozitív trend az ország épülése, szépülése szempontjából – mondta a szakember.