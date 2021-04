Felértékelődik a védettségi igazolvány

Plasztikkártya kell, vagy elegendő az első oltással egy időben kézhez vett papír alapú orvosi igazolás is a koronavírus elleni vakcina felvételéről – erre és még több fontos részletkérdésre várnak választ a fokozatos újranyitás által érintett ágazatokban. A felkészülés elkezdődött, ismét a friss Magyar Közlönyre vár az ország.

Megindulhat a belföldi turizmus és újraindulhat az élet várhatóan a jövő hét második felében, amikor a beoltottak száma eléri a négymilliót

– derült ki Orbán Viktor pénteki rádiónyilatkozatából. Eszerint kinyithatnak majd a szállodák és az éttermek belső helyiségei, a színházak, a koncerttermek, a cirkusz, a mozik, az edzőtermek, az uszodák, a közfürdők, a jégpályák, az állatkertek, a vadasparkok, a kalandparkok, a könyvtárak, a játszóházak, a vidámparkok, a múzeumok, és a sporteseményeken is részt lehet venni, de csak azoknak, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek.

A 18 év alattiaknak igazolvány nélkül is. Védettségi igazolványa azoknak van, akik megkapták bármelyik típusú oltást, illetve a koronavírus fertőzésen igazoltan átesetteknek – utóbbiaknak a fertőzéstől számított hat hónapos határidővel – a nyitás tehát ilyen értelemben korlátozott lesz.

Éppen most mondott le egy jövő heti friss foglalást valaki, mert nincs védettségi igazolványa – közölte érdeklődésünkre Frankó Pál, a Falusi Szállásadók Országos Szövetségének elnöke jelezve, hogy a hírek nagyon gyorsan terjednek, mindenki, vendégek és vendégfogadók egyaránt jól informáltak. Egyelőre viszont sok a tisztázatlan részletkérdés,

például azt sem tudni, hogy aki felvette az első védőoltást, amiről papírja van, az elegendő-e, vagy meg kell várni a plasztikkártyát, amivel feltételekhez kötve, de végre beindulhat a belföldi vendégforgalom.

A pünkösdi időszak nyertese a tavalyihoz hasonlóan idén is a falusi turizmus lehet a szövetség elnöke szerint. Ráadásul – tette hozzá – miután idén elmaradnak a szóbeli érettségik, a szokásosnál egy hónappal korábban, már május közepén elkezdődhet az előszezon, hiszen számos olyan család van, akiknek most nem kell június közepéig várniuk az utazással.

A munkaerő kérdés szűk keresztmetszet lehet az újraindulásnál, ugyanis továbbra sem könnyű, és egyre többért sem mindig lehet jelentkezőket találni.

Korábban a budapesti turizmus szívta el a helybelieket, akár 200 kilométert is utaztak, hogy Airbnb-lakásokat takarítsanak jó pénzért, azóta viszont más ágazatokban helyezkedtek el az emberek, akiket a falusi vendéglátók május végétől szeptember végéig tudnának csak foglalkoztatni – sorolta Frankó Pál a máris égető problémákat. Megtudtuk:

nettó 1500-3000 forintos órabérekről van szó, ennyiért lehet a különböző operatív munkakörökbe embert találni, alkalmi megbízással.

Nagyon hiányolják a fiatalokat a rendszerből, az iskolákban ott vannak, a munkaerőpiacon viszont sem hétvégén, sem szünidőben, sem nyáron nem látják őket. Most, amikor a digitális oktatás miatt jelentős gyakorlati idő esett ki a szakképzésben is, jó alkalom lenne a tapasztalat szerzésre a belföldi turizmus bármelyik területe.

Már a terasznyitás kapcsán is többen szembesültek azzal, hogy szakácsot könnyebben találtak, mint felszolgálót, és még csak most derül ki, hogy mennyi embert veszített végleg, vagy hosszú távon az ágazat

– nyilatkozta a Világgazdaságnak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Várhatóan sokan kivárnak még, és addig nem adják fel jelenlegi munkájukat, amíg biztosnak nem érzik a vendéglátás, szállodaipar helyzetét. A szállodaszövetségi elnök bízik benne, hogy minél többen beoltatják magukat a potenciális vendégek közül, ha már nem kapacitáskorlátozással, hanem védettségi igazolvánnyal startolhatnak a szállodák.

Belföldön erős nyár jöhet idén is, de Budapesten a határnyitástól, légitársaságoktól, nemzetközi utazási szabályoktól függ a jövő. A futball Európa Bajnokság sikeres megrendezésétől pozitív fordulat is várható majd a nemzetközi gyakorlatban, egyelőre azonban az Európai Unióban nincs egységes oltási könyv, egyedi szabályok élnek.

Fontos, hogy a korlátozások feloldásáról szóló jogszabály pontosan és prakitkusan választ adjon minden kérdésre, például arra, hogy mit kell és hogyan ellenőriznie a recepciósnak, mert a védettségi okmányt nyilván nem lehet másolni majd.

A budapesti Airbnb-piacot egyelőre nem mozgatja meg a hír, a külföldiek továbbra sem érkeznek nagy számban, a belföldi turizmus viszont idén is gyorsan felpattanhat,elsősorban vidéken, de most talán a korábbinál nagyobb arányban részesülhet a magyarokból a fővárosi turizmus-vendéglátás is – véli Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke.