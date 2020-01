Tovább bővül a világ luxusszállópiaca

Gyors ütemben növekszik a világ luxushotel­szegmense, idén is számos új felső kategóriás létesítmény nyitja meg kapuit Japántól Montenegróig. Egy iparági elemzés szerint a piac értéke meghaladhatja a 222 milliárd dolláros értéket négy év múlva.

A globális luxushotelpiac az egyik legnagyobb szolgáltatói iparág: a piac látványos növekedése mögött az utazási piac bővülése áll. Az Industry Research piackutató cég luxushoteleket górcső alá vevő elemzése rámutat arra, hogy a világ luxushotelpiacának több mint 26 százalékát öt nagy cég uralja, ezek többsége az Egyesült Államokban található.

Az öt vállalat

a Marriott International,

a Hilton,

a Hyatt Hotels,

a Four Seasons

és a Shangri-La International Hotel.

A piac teljes értékét 2018-ban 171 milliárd dollárra becsülték a jelentés készítői, és egyben azt vetítik előre, hogy a következő négy év során évi 4,5 százalékos növekedést produkál majd a szegmens, így a piac teljes mérete több mint 222 milliárd dollárra tehető majd 2024-ben.

A szegmensben idén is számos új létesítmény megnyitása várható, ezek közül gyűjtött össze néhány különlegességet a Luxurylaunches weboldal.

A francia LVMH csoporthoz tartozó Cheval Blanc 2006-ban nyitotta meg első luxuslétesítményét, azóta jelen vannak a francia Riviérán, a francia Alpokban, idén áprilisban pedig Párizsban, az ikonikus La Samaritaine épületben nyitja meg legújabb egységét. Az art deco stílusban épült, eredetileg áruházként funkcionáló ház átépítése jó néhány éve zajlik, több éven át tartó jogi csatározást követően, 2015-ben folytatódhatott a rekonstrukció. Az áruházat 2005-ben zárták be, az LVMH a 70 ezer négyzetméter alapterületű, műemlék jellegű épületben az ötcsillagos szálloda mellett irodákat, üzleteket és lakásokat alakít ki.

A világszerte 32 resorttal rendelkező Aman luxushotellánc New Yorkban, Manhattanben nyit újabb egységet, az Aman New York a lánc második olyan luxushotele lesz, amely városi környezetben várja a vendégeket

– mivel a lánc jellemzően egzotikus helyszíneken, távol a nagyvárosoktól üzemelteti a szállodáit.

Egy másik ázsiai hotellánc is megjelenik idén a New York-i luxus­hotelpiacon: a Six Senses Hotels első szállodáját nyitja idén Amerikában, a tízemeletes, 137 szobás hotel szintén a Central Park mellett található.

A luxuswellness egyik piacvezető cége, a Chiva-Som Katarban nyitja meg idén Zulal Wellness Resort elnevezésű létesítményét, és nem kevesebbet ígérnek, mint hogy az új hotel lesz a Közel-Kelet wellnesscélpontja. Különlegessége, hogy míg a világ más tájain található Chiva-Som-wellnesshotelek csak felnőtteket fogadnak, a 280 ezer négyzetméteres új hotel családbarátként hirdeti magát.

A növekvő kínai vásárlóerőnek az utazási piacra is húzó hatása van, így a luxushotelek piacán a világ második legnagyobb gazdasága is méltán képviselteti magát. A kínai Csengtu városa az óriáspandákról és a szecsuáni konyháról ismert, ám idén júliusban egy igazi luxuslétesítmény várja majd a turistákat és a helyi felső osztálybelieket.

A W Chengdu a város egyik legfelkapottabb környékén nyílik majd meg csaknem 300 szobával.

Jó időzítéssel a tokiói olimpiára készül a Four Seasons a japán fővárosban, júliusban nyitja meg kapuit a lánc Otemachi nevű szállodája. Északibb vizekre evezve pedig a svéd Arctic Bath várja majd a tehetős vendégeket, akik a szaunákon, a külső és belső medencéken kívül télen még az északi fényt is megcsodálhatják.