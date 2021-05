A járvány ellenére is erősödött a túró rudi gyártója

A hazai késztermék-kibocsátás további növelése, új termékek bevezetése, továbbá a környező országok exportpiacán való megjelenés határozza meg a FrieslandCampina közép- és hosszú távú stratégiáját. A többek között a Milli, a Pöttyös, az Oké! és a Completa termékeket gyártó tejipari vállalat árbevétele tavaly is növekedett, bár kissé a tervek alatt maradt – mondta a Figyelőnek a cég vezérigazgatója.

Hogyan érintette a Friesland-Campi-na tavalyi pénzügyi évét a pandémia?

Az élelmiszeripart – sok más ágazathoz képest – jellemzően kevésbé érintette a járvány és annak gazdasági hatásai. Igaz ez a tejiparra is, meggyőződésem, hogy az ágazat kifejezetten jól kezelte a helyzetet, annak ellenére, hogy a lezárások miatt töredékére esett vissza a horecapiac forgalma, és az iskolabezárások következtében az iskolatej forgalmazása is leállt.

Ennek ellenére az iparági adatok szerint 2020-ban minden megtermelt és szerződéssel lekötött tejet felszívott a hazai piac.

Ami minket érint, hét éve töretlen a növekedésünk, tavaly a forgalom 5 százalékos árbevétel-emelkedéssel már elérte a 34,8 milliárd forintot. A tervezett szint alatt bővültünk, aminek a már említett horecaforgalom kiesése és az úgynevezett impulzusvásárlások csökkenése volt az oka, amely a járvány következtében megváltozott munkavégzési és vásárlási szokások következménye volt. Ezt igyekeztük a kiskereskedelemben kompenzálni a megváltozott vásárlási és fogyasztási szokásokra reagáló promóciókkal és akciókkal, de nem sikerült teljes mértékben pótolni. Ugyanakkor a vásárlási és fogyasztói szokásokra viszonylag gyorsan tudtunk reagálni, az új helyzetben újraterveztük, átalakítottuk a márkaaktivitásokat is, és ez nagyban befolyásolta a hatékonyságnövekedésünket.

Jó néhány területen újraterveztük és csökkentettük a költségeinket is.

Ennek megfelelően az eredményünk szintén javult, költséghatékonyabban termelünk, ami az üzemünk fejlesztésének is köszönhető. Tavaly a szerződött hazai tejtermelő partnereinktől 45 millió kilogramm tejet vásároltunk és dolgoztunk fel, és ez további javulás a korábbi évekhez képest. Ami a tavalyi esztendőt illeti, itt elsődlegesen a zavartalan működés fenntartását és a munkavállalók egészségügyi biztonságát kellett megteremtenünk. A tejiparban nem lehet leállni, a tehenek akkor is adnak tejet, ha járvány van.

A tejiparban is megfigyelhető az árak emelkedése?

Régóta folyamatosan növekvő alapanyagárakkal kell számolnunk.

A világpiacon évről évre emelkedik a sovány tejpor és a vaj ára, utóbbi közelít a 2017-es csúcsához. Mindebben piaci hatások és a takarmány árának jelentős növekedése játszik szerepet, de az elmúlt egy évben szinte minden jelentős költségtétel emelkedett, úgy, mint az energiahordozók, az adalék- és csomagolóanyagok, valamint a technológiai anyagok költségei, de ide kell számolni a pandémia következtében szükséges védekezési kiadásokat is. Számunkra ugyanakkor az ár mellett prioritás, hogy mindig kiváló minőségű alapanyagot vásárolhassunk, ennek érdekében pedig szorosan együttműködünk a tejtermelő és egyéb beszállító partnereinkkel.

Hogy áll az import? A Nébih nemrég kiadott egy elemzést, amiben arra hívta fel a figyelmet, hogy csökkent a magyar termékek aránya a kiskereskedelmi polcokon.

Én is olvastam ezt az elemzést, bár pontosan nem ismerem a módszertanát. Ami minket illet, sikerült növelnünk a belföldi értékesítéseinket, emellett újabb hazai gyártású termékeket, innovációkat is a polcokra tettünk. Ami az iparágat illeti, 2010 és 2019 között az itthon megtermelt tej mennyisége 16,5 százalékkal volt magasabb, a 2020-as nyilvános felvásárlási adatokból pedig arra következtetünk, hogy meghaladta a 2 milliárd kilogrammot.

Ezzel párhuzamosan 2011 és 2020 között a hazai tejfeldolgozók felvásárlása 24,5 százalékkal nőtt.

Ugyanebben az időszakban a kiszerelt fogyasztói tejek termelése 50 százalékkal emelkedett, míg sajtokból 30 százalékkal többet állítottunk elő az időszak végére.

Eközben nem tűnt el, de drasztikusan csökkent a korábbi évekre jellemző nagy mennyiségű nyerstejexport.

Az elmúlt időszakban 15 százalékkal apadt a tejelő állatállomány száma, de 25 százalékkal nőtt a kibocsátás. A januári, februári és márciusi adatok 2–6 százalékos termelésnövekedést mutatnak. Az ágazat szerkezete, a termelési kapacitások és a hazai gyártású termékek ellátottsága tehát az elmúlt 10 évben nagymértékben javult. Korábban az ágazatban és persze a kereskedelemben a nagy mennyiségű import UHT tej okozott problémát, de mára a korábbi behozatal a harmadára esett.

Azt gondolom, hogy a specifikusan magyar termékkategóriákat – mint például a tejföl, a túró, a kefir, a vajkrém és a hasonló tejtermékek – sőt a magasabb hozzáadott értékűeket is lefedi a magyar piac. Az olyan egyéb, magas hozzáadott értékű termékekben erőteljesebb az import, amelyeket jelenleg itthon, a rendelkezésre álló technológiával vagy kapacitásokkal nemigen tudnak gyártani. Idetartozik például az ízesített joghurt vagy egyes desszerttermékek, sajtspecialitások, kényelmi termékek.

Hogy áll az export? Annak idején önök is próbálkoztak egy-egy termékkel.

Most is exportálunk, jellemzően Romániába és Szlovákiába.

Közép- és hosszú távon továbbra is a régióban gondolkodunk, de jelenleg a kibocsátásunk több mint kilencvenöt százaléka a hazai piacon kerül a polcokra. A régiós export növeléséhez, ami folyamatosan ott van a horizonton, a kapacitások további bővítésére van szükség, és ez csak versenyképes, magas minőségű termékek révén valósulhat meg.

Az exportterveink a környező országokra fókuszálnak, de más hazai tejipari vállalkozások jelentős kivitelt bonyolítanak le a közel-keleti, nyugat-balkáni államok felé is, ahol szintén komoly érdeklődés mutatkozik a magyar feldolgozott készítmények iránt.

Milyen közép- és hosszú távú tervei vannak a cégnek Magyarországon?

Fontos látni, hogy az elmúlt években 30–40 százalék között nőtt a mátészalkai gyár késztermék-kibocsátása, az utóbbi két évben közel 20 százalékkal növeltük a kapacitásokat.

A belföldi piac, a hazai fogyasztás emelkedése képes „felszívni” a növekedést, így ez a Friesland stratégiáját is determinálja.

Abban látom a növekedési potenciált, hogy újabb termékekkel, kategóriákkal jelenünk meg a kiskereskedelemben, és persze a vezető márkáink pozícióit tovább erősítjük. Magyarán a márkáink fejlesztésében és minőségi, magas hozzáadott értékű termékek gyártásában látom a lehetőséget. Továbbra is a belföldi piac ellátása, illetve fejlesztése az elsődleges, ezen a téren fontosnak a tartjuk a folyamatos innovációt, és szeretnénk tovább javítani a vevőink kiszolgálását.

Ahogy mondtam, az exportterveinkben is elsősorban a környező országok szerepelnek. Egyes feldolgozott termékkategóriák esetén az egy főre jutó hazai fogyasztásban van jelentős növekedési potenciál az EU-átlaghoz vagy akár egyes térségbeli országokhoz képest, hiszen az egy főre jutó magyar tejtermékfogyasztás jóval alacsonyabb, mint a német vagy a francia, de még a csehországitól is elmarad. Az elmúlt 6-8 évben minden egyes termékbevezetésünkkel komoly sikereket értünk el, nemcsak a versenytársainktól szippantottunk el forgalmat, hanem ezekben a kategóriákban sikerült növelni az egy főre jutó fogyasztást is.

Milyen beruházásokat tervez a cég?

A mátészalkai üzemben 2014-ben nyílt meg a tejdesszertgyártás, azóta újabb fejlesztési folyamat indult meg. Ez két esztendeje zajlik, és az idei évtől kezdődik egy újabb, négy évre szóló beruházási ciklus, amelynek az értéke mintegy 18-19 millió euró, azaz nagyjából hat és fél milliárd forint.

Technológiai és kapacitásfejlesztésekre, illetve automatizálásjavításra kerül sor.

A 2021-ben induló beruházások számunkra is lehetővé tehetik a jelenleginél nagyobb arányú kivitelt. Ezek célja a termelési kapacitások további növelése, nemcsak nagyobb mennyiségű termék előállítása, hanem új innovációk fejlesztése is. Emellett modernizáljuk és hatékonyabbá tesszük a meglévő technológiákat.