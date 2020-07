A budapesti World Press Photo kiállítással működik együtt a Huawei

Több mint 4300-an neveztek már Magyarországról a Huawei nemzetközi mobilfotós versenyére, a Next Image-re. Az idén harmadik alkalommal megrendezett megmérettetésen július 31-ig hat kategóriában lehet pályázni, a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt versenyzők pedig nemcsak értékes nyereményekkel gazdagodnak, hanem fotóikat a legjobb magyar és nemzetközi fotográfusok képei között, a budapesti World Press Photo (WPP) kiállítás kísérő kiállításaként is bemutatják majd a Magyar Nemzeti Múzeumban, szeptember 24. és október 25. között. Emellett esélyük van megnyerni a Next Image 10 ezer dolláros globális fődíját is.

A Huawei Next Image 2020 mobilfotós verseny fókuszában az idei év különleges nyara áll – a kiíró a világ minden tájáról, így Magyarországról is várja a fotókat és videókat. Idén összesen hat kategóriában lehet nevezni: Near Far (Közel s Távol – a képek készülhetnek normál, szuperszéles-látószögű, vagy makró lencsével); Good Night (Jó Éjszakát – gyenge fényviszonyok közötti fotók a Huawei Éjszakai Módjával); Hello, Life (Hello Élet – mindennapi helyzetekről különleges fényképek); Faces (Arcok – különleges portrék); Storyteller (Történetmesélő – 3-9 fotóból álló sorozatok) és a videós tartalmak számára meghirdetett Live Moments (Élő Pillanatok) kategóriában, derül ki a vállalat közleményéből.

A nemzetközi verseny, amelyen első alkalommal, 2018-ban egy magyar lány, Pávó Réka diadalmaskodott „Art&Leukémia” című szuggesztív portréjával, idén is rendkívül népszerű a mobilfotózás magyar szerelmeseinek körében. A megmérettetésre június közepétől lehet nevezni, mostanáig már közel 5000 nevezés érkezett Magyarországról, globálisan pedig már több mint 62 ezer képet küldtek be a pályázók.

A versenyen való részvételhez a felhasználóknak a Next Image honlapján kell létrehozniuk saját galériájukat, amelybe kizárólag Huawei és Honor márkájú okostelefonnal készített fotókat tölthetnek fel. A verseny több fordulóból áll – a nemzeti és a nemzetközi megmérettetésből. Ahogy minden országból, a magyar okostelefon-fotósok is 2020. július 31-ig adhatják le nevezéseiket az esemény honlapján.

Egy jó fotó akár a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításáig is eljuttathatja

A magyarországi eredményhirdetésre augusztus 10-én kerül sor, a legjobb magyar fotók kiválasztásáért felelős zsűriben a Huawei képviselői mellett részt vesz Révész Tamás, a budapesti World Press Photo kiállítás szervezője, valamint Kiscsatári Marianna, fotótörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa is.

A kategóriák győzteseinek pályaműveit a Huawei Technologies Hungary és a WPP együttműködésének köszönhetően ősszel a neves hazai és nemzetközi fotográfusok fényképei mellett állítják ki a budapesti World Press Photo kiállítás kísérő kiállításaként, a Magyar Nemzeti Múzeum különtermében. A kategóriagyőztesek emellett egy-egy Huawei P40 Pro csúcskészülékkel is gazdagabbak lesznek.

A Next Image nemzetközi győzteseit az augusztus 23-i zsűrizést követően szeptember közepén jelenti be a Huawei. A kategóriák globális nyertesei a Huawei legújabb csúcskészülékei – P40 Pro okostelefonok – mellett ezer dolláros pénzjutalomban is részesülnek. A verseny abszolút legjobbjait Grand Prix díjjal jutalmazzák – a három szerencsés győztes tízezer dollárral és egy P40 Pro készülékkel lesz gazdagabb.