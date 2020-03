A cégek fele küldte szabadságra a dolgozóit

A magyarországi vállalatok több mint fele küldte kényszerszabadságra alkalmazottait a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben, a harmada pedig csökkentette a munkaidőt – derül ki a HR Evolution Kft. kutatásából. A cégvezetők fele ezenfelül elhalasztotta a külsős dolgozókkal való együttműködést, a negyede állásidőre küldte a munkatársait, és minden ötödik le is épített néhány alkalmazottat.

A 123 megkérdezett vállalat 19 százaléka már a koronavírus-járvány második hetében teljes leállást rendelt el

– közölte Csikós-Nagy Katalin, a HR Evolution Kft. ügyvezetője. A kutatás, amelyre hivatkozott, március 18. és 23. között készült.

Más eszközöket is választottak a cégvezetők, például újragondolták a vállalat stratégiáját, áttekintették a folyamatokat, észszerűsítették a kiadásokat, a kulcsfontosságú munkaerőt pedig megtartották. Csikós-Nagy Katalin rámutatott, hogy a járvány okozta globális változásokat gazdasági, munkaerőpiaci és HR-szakmai szempontból is érdemes megvizsgálni. A munkaerőpiacon például néhány hete még a fluktuációról készült benchmark kutatás eredményeiről, a munkaerőhiányról, az autóipar lassulásáról és a digitalizációról volt szó szakmai körökben, ám azóta 180 fokot fordult a helyzet. A vállalatok 94 százaléka átállt az otthoni munkavégzésre a hivatkozott felmérés szerint, ahol pedig még bejárnak a dolgozók, bevezették a testhőmérséklet mérését, gyakrabban és alaposabban takarítanak, minden második cég óránként fertőtlenít is.

