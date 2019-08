A népszerű turistabuszok már a Boszporuszt is meghódították

A FlixBus nemzetközi mobilitási szolgáltató mostantól Törökországban is elérhető lesz az utazók számára.

A FlixBus nemzetközi mobilitási szolgáltató és az Actera Group magántőke-befektetési vállalat megegyezett arról, hogy a Kamil Koç, Törökország legnagyobb múltra visszatekintő távolsági buszszolgáltatója csatlakozik a FlixBus hálózathoz. A Kamil Koç 61 várost szolgál ki Törökország-szerte, a cég 2018-ban 20 millió utast szállított. A vállalat kínálata fokozatosan válik majd a FlixBus kiterjedt hálózatának részévé, ami jelenleg 350.000 napi kapcsolatot biztosít 2000 célállomás között 28 európai országban, illetve az USA-ban.

A megegyezés az illetékes hatóságok jóváhagyása után, várhatóan a következő hetekben lép életbe.

Technológia és startup szellemiség találkozik évszázados tapasztalattal

„Különösen nagy örömmel tölt el minket, hogy hálózatunkban üdvözölhetjük a Kamil Koç-ot, ezzel új korszakot nyitva a török mobilitási piacon. Víziónk, hogy zöld és okos mobilitási lehetőséget biztosítsunk mindenkinek, így izgatottan terjesztjük ki innovatív szellemben, magas biztonsági és minőségi sztenderdek mellett kialakított szolgáltatásunkat a török buszpiacon utazók részére is, miközben a Kamil Koç helyi tapasztalatát is ajánlatunkba építjük. Miután értékeltük az üzletet, azon fogunk dolgozni, hogy tovább szélesítsük a már meglévő hálózatot és egyre inkább adatvezérelt eszközeink és algoritmusaink révén optimalizáljuk a menetrendeket a keresletnek megfelelően, ezzel is javítva a felhasználói élményt. Technológiai platformunknak és egyéb termékinnovációinknak köszönhetően a török utasok is élvezhetik majd a megfizethető mobilitás, a magas biztonsági előírások és kiváló szolgáltatás előnyeit egy komplettebb és kényelmesebb utazási mód formájában.” – mondta el a megállapodás kapcsán Jochen Engert, a FlixBus alapítója és ügyvezető igazgatója.