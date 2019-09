„A presztízs többet ér, mint a pénz!” – Két új centert nyit az IWG Magyarországon

A jól ismert Regus után az IWG megnyitja az első két Spaces irodakomplexumát Magyarországon. Ispánki Nikolettával, a Regus country managerével beszélgettünk az új egységekről és hazai irodapiac helyzetéről.

Két egységet nyit az IWG Magyarországon, a Corvin Spaces-t, illetve a White House Spaces-t. Mit tudhatunk a két új irodaházról?

Az előbbi, ahogy a neve is jelzi, a Corvin-negyedben kapott helyett, közvetlenül a pláza szomszédságában. Szépen fogynak a helyek, de még bőven van bérelhető irodahelyiségünk. A másik, a White House szinte teljesen ki van adva, de nem egyszerre veszik birtokba a bérlők, 2020 júniusában érjük el ezt az állapotot. Nem meglepő az érdeklődés, hisz ez a Spaces a Váci úton kapott helyet. 2017-ben fogalmazódott meg, hogy megnyissuk Magyarország első Spaces irodaházait, az irodakomplexumaink vonzerejéről mindent elmond, hogy két évvel később már meg is telt az egyik. Mind a két egységnél sokat számított a lokáció, hogy látható és elérhető, megközelíthető legyen. Ez a két terület felkapott, nem csak az üzletemberek számára, de a fiatalok körében is igencsak kedvelt. Egyébként már a – tervek szerint – 2020 decemberében megnyíló, Szervita téren helyet kapó Specesre is vannak érdeklődők.

A Szervita tér egy különösen kiemelt része Budapestnek, üzleti szempontból is. Könnyen sikerült megszerezni az ottani épületet?

Ez azért egy különösen fontos visszaigazolás volt számunkra, hisz azt bizonyítja, hogy az egyik legnagyobb pénzintézet számára is fontos, hogy hiteles és megbízható partnerrel dolgozzon együtt. Ebből is látható, hogy a pénznél fontosabb a presztízs. A Regus lassan 25 éve nyújt kiszámítható és első osztályú szolgáltatást a bérlőknek, akik szintén érzik a biztonságot.

A Magyarországon működő ügyfelek eddig csak Regusokban bérelhettek irodát, mi várja őket, ha belépnek egy Spaces-be?

A Corvin Spaces, illetve a White House Spaces is egyaránt körülbelül 3500-3500 négyzetmétert foglal el, ez az egyik legnagyobb méret az office szektorban. A Corvin Spaces-ben összesen 92 iroda várja a bérlőket, körülbelül 371 fő munkavégzésére alkalmas az irodaház, míg a White House-ban négyszáznál is többen tudnak dolgozni, erre 101 irodát biztosítunk. Külföldön többféle kialakítású Spaces-ekkel lehet találkozni, a magyar egységek stílusa is különböző lesz, a White House inkább amolyan trendi, loftos kialakítású lesz, míg a Corvinnál megnyíló egységünk inkább a klasszikusabb vonalat képviseli.

Egyaránt üvegfalak választják el az irodákat, több teret biztosítunk a társasági életre, a bérlők egyfajta klubhelyiségként élvezhetik a közösségi tereinket, amelyek mellett saját kávézó is a bérlők igényeit szolgálja. Természetesen ügyfeleink bármikor el is tudnak vonulni egy nyugodt sarokba, irodába. De máshogy is segítjük a nyugodt munkavégzést, adminisztrációs szempontból ideális nálunk irodát bérleni, hisz nem kell irodavezetőt felvenni, hisz minden ilyen feladatot kollégáink ellátnak, illetve sok egyéb költséget is tartalmaznak a díjaink, például a bútorvásárlással kapcsolatos terhekkel sem kell foglalkozni, mert minden irodánk bútorozott, berendezett.

Az IWG mindig is nagy hangsúlyt fektetett a környezettudatos megoldásokra, nincs ez másképp a külföldi Spacesek esetében sem. Magyarországon is követik ezt az utat?

Igyekeztünk olyan minősített épületeket kiválasztani, amelyek rendelkeznek zöld minősítéssel. A Corvin irodatorony megkapta a BREEAM környezetvédelmi minősítési rendszer legmagasabb fokozatú tanúsítványát, valamint a Whitehouseszintén a legmagasabb fokozatú, LEED PLATINUM minősítéssel rendelkezik. A bérlőknek is segítünk, hogy környezetkímélő módon éljenek, többek között biciklitárolóval és zuhanyzási lehetőséggel támogatjuk a sportolni vágyókat.

Alapvetően milyen profillal rendelkező cégek kapnak helyet a magyarországi Spacesekben?

Célközönségünk inkább a kreatív cégek, az új egységekben szépségipari cégek, gyógyszeripari cégek, reklámügynökségek, IT-sok vagy utazás szervezők egyaránt foglaltak irodákat. Olyan vállalkozások jönnek, akiknek szükségük van rugalmasságra. Ha bővülni akarnak, vagy véget ér a projektjük és nem akarnak elköteleződni hosszú távon, nagyobb területre, egyaránt lehetőség van hamar váltani.

A magyar fél mennyire szólhatott bele az arculat vagy a helyiségek kialakításba?

Tulajdonképpen teljesen meg volt kötve a kezünk, követnünk kellett a nemzetközi szabványokat. De ezt mi nem hátrányként éltünk meg, hisz így az ügyfél ugyanazt a szolgáltatást kapja, ugyanolyan minőségben, mint a világ bármelyik Spaces egységében. A szolgáltatások tekintetében viszont vannak még lehetőségek.

Egyre-másra épülnek az irodaházak, még mindig van igény újabbakra?

A jelenlegi vagy a potenciális bérlők igénye alapján mindenképpen, sőt! Az, hogy a konkurenseink is egyre több épületet nyitnak meg, jelzi, hogy folyamatosan nagy igény van az irodaházakra, főleg az olyan rugalmas szolgáltatást kínálók esetében, mint a Regus vagy akár a Spaces. A környék is profitál abból, hogy ott vagyunk, hisz az irodaházak miatt fejlesztések indulnak be. Egyébként az IWG égisze alatt működő irodakomplexumok száma így már 15-re emelkedik, a 12 Regus mellé idén két Spaces kerülátadásra, valamint jövőre a Szervita Spaces.

Az IWG-nek a Regus és a Spaces mellett három további brandje van még. Várható, hogy ezek közül is megnyílik egy Magyarországon?

Benne van a pakliban, hisz Magyarország mindig az elsők között van, ha új egységek nyitásáról van szó. Mivel mindhárom brandünk valamilyen szinten különböző igényeket elégít ki, ezért igény lehet a három másik márkára is, de azt nem tudni pontosan, hogy ezek mikor érkezhetnek meg Magyarországra.