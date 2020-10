Aktívan keresi a bankvásárlási lehetőségeket az OTP

Igyekszik kihasználni az OTP, hogy az európai pénzintézetek zömére – köztük a magyar nagybank akvizíciós célpontjaira – alacsony piaci árazás jellemző. Nem zárkóznak el egy saját tőkén túlmutató tranzakciótól sem – mondta Csányi Sándor elnök-vezérigazgató.

Huszonöt éve tőzsdei cég az OTP, a befektetői prezentációkban rendre hangsúlyozzák, hogy a részvények bevezetése óta nem vontak be további külső tőkét, így a részvényállomány sem hígult. Az is szerepel a kommunikációjukban, hogy aktívan keresik az akvizíciós célpontokat. Lehet szó olyan bank megvásárlásáról is, amelynek a tranzakciós értéke túlmutat az OTP saját tőkéjén?

Abszolút nincs kőbe vésve, hogy nem bocsátunk ki új részvényeket, vagy nem veszünk fel alárendelt kölcsöntőkét. Szerencsére eddig saját tőkéből tudtuk biztosítani az akvizíciókat. A látókörünkben lévő hitelintézetek megvásárlásához is elegendő teret biztosítana az OTP Bank saját tőkehelyzete. De ha előkerülne egy olyan célpont, amely hosszú távon jelentős megtérüléssel kecsegtetne, és a tranzakció további tőkebevonást igényelne, nem zárkóznánk el ettől.

A befektetők az akvizíciókkal kapcsolatos bejelentések mellett az osztalékfizetés ütemezését várják kiemelt figyelemmel. A jelen helyzet szerint melyikről számolhatnak be előbb?

Ha öt nappal korábban beszélgetünk, azt mondtam volna, hogy egy akvizícióról. Tárgyaltunk egy romániai bank megvételéről, de visszalépett az eladó, miután nem tudtunk megegyezni az árban. Tegnap pedig már egy újabb pénzintézet átvilágítását kezdtük meg, de ennek ellenére – persze csak ha a szabályozói környezet lehetővé teszi – valószínűbb, hogy előbb adhatunk hírt az osztalékfizetésről.

Romániában a Garanti Bank megvételéről volt szó?

Annyit mondhatok, hogy az eladó fél a folyamat végén már csak velünk tárgyalt. Tartottuk magunkat ahhoz, hogy szeretünk vásárolni, de nem szeretünk túlfizetni, legyen bármennyire is kívánatos a célpont. Európában a bankrészvények zöme 0,5-es book value alatt kereskedik, ezt tekintjük mi is tárgyalási alapnak.

Visszatérve Magyarországra, ha tartósan marad a home office, nem lesz baj az épülő székház kihasználtságával?

Kedden engedélyeztem, hogy az OTP Bank alkalmazottainak kétharmada otthonról dolgozzon, pedig nem vagyok nagy híve a home office-nak. De a Covid-rizikót egyértelműen minimalizálni kell, rendszeresen tesztelünk, eddig a kollégák egy ezrelékének lett pozitív a tesztje. Az új székházat szakaszosan vesszük majd használatba, ha tartós marad az otthoni munkavégzés, akkor az épületegyüttes egy részét akár ki is tudjuk adni piaci bérlőknek.

Említette, hogy 30-40 százalékkal tartja többre az OTP-részvények reális árát. Mi kell ahhoz, hogy teljesüljön ez a célár?

Mint mindig, most is soktényezős az OTP-részvény befektetői megítélése. Az általános tőkepiaci hangulat mellett befolyással van rá a bankszektor összképe, azon túl pedig a régió és Magyarország megítélése, s csak ezután az OTP csoport eredményessége. Egy dolog biztos: ha továbbra is jó teljesítményt nyújtunk, gyors felpattanás következhet a részvény árfolyamában.

Jövőre lesz húsz éve, hogy a Mol alelnöke. Látta már ennyire borúsnak a társaság kilátásait?

Alapvetően nincs probléma a Mol teljesítményével. Az olajszektorral kapcsolatos befektetői attitűd változott meg jelentősen, sokan elfordultak az ágazattól. Úgy vélem, a Mol-papírok is jelentős alulértékeltséggel forognak a tőzsdén.