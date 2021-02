Már az aszály is nehezíti a csipgyártást

Szintet lépett a csiphiány az autógyártásban: már nem csak Donald Trump Kína ellenes kereskedelmi háborújának szövődményeit szenvedi az iparág, de beszállítóinak immár a természeti elemekkel is meg kell küzdeniük a termelés fenntartásáért.

A világ legnagyobb csipgyártójának számító Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) kénytelen lajtos kocsikkal vizet szállítani gyáraihoz, hogy zavartalan maradhasson a termelése, Tajvant ugyanis évtizedek óta nem látott szárazság sújtja, a helyi kormány pedig a drasztikusan korlátozta a vízfelhasználást.

A TMSC mellett a Vanguard International Semiconductor Corporation és a United Microelectronics Corp is lajtos kocsi flottákat bérel, hogy a most még zökkenőmentes termelést fenn tudja tartani. A Vanguard már a jövőre is gondolva saját kutat furat, hogy vészhelyzet esetén a mélyből felhozott rétegvízzel biztosítani tudja saját üzemeinek ellátását – írja a Reuters.

A sziget központi és déli részén fekvő ipari technológiai központoknál csütörtöktől rendelnek el újabb szigorításokat, itt találhatók a TSMC legnagyobb gyárai.

Ha itt leáll, vagy akár csak csökken a termelés, akkor a cég nem tud eleget tenni a szektor amerikai és német szereplőitől érkezett, a beszállítási kapacitások növelésére irányuló kéréseknek, s ez szélsőséges esetben oda vezet, hogy a második félévre normalizálódó ellátásról szóló pozitív forgatókönyvet sutba kell vágni. Az említett, sűrűn lakott gazdasági régiókban a tartalékok a kritikus 20 százalékos szint alá süllyedtek, de a fő gond inkább az, hogy csapadékot ígérő felhőket mutatóba sem látni az égen, s a meteorológusok sem bíznak a gyors utánpótlásban. Az özönvízszerű tájfunoktól mentes tavalyi nyarat aszályos hónapok követték, emiatt a vízigényes technológiákat alkalmazó cégeknél élesíteni kezdték a havária terveket.

Bár vizet fakasztani nincs miből, a tajvani kormány azt ígéri, hogy mindent megtesz a vízhiány csökkentésére. Ugyanakkor Wang Mei-hua gazdasági miniszter szerint a legrosszabbra kell készülniük. Ő bízik abban, hogy az iparban a vízhasználat újabb, 7-11 százalékos csökkentése végrehajtható és nem okoz nagyobb károkat.

Wang hétfőn elismerte, hogy levelet kapott a Fehér Házból, melyben erőfeszítéseket kértek tőle a globális csipellátás biztosítására, amire kormánya részérő ígéretet is tett. Peter Altmaier gazdasági miniszter is diplomáciai úton kérte Wangék közbejárását.

A Biden adminisztráció már sikereket is elért abban, hogy lehetőség szerint függetlenítse csipellátását a külső körülményektől. Washington anyagi támogatást ígért a Samsung Electronics New York államba tervezett csipgyárához, ahogy a TSMC milliárd dolláros beruházással 2024-re elkészülő arizonai komplexumának a megépítéséhez is hozzájárulnak.

Az 583 milliárd dolláros piaci értéket képviselő TSMC valóban mindet megtesz, hogy az amerikai csúcstechnológia használatától megfosztott,

ezzel perifériára száműzött kínai SMIC csipgyártó óriás kiesését pótolja (és piacát megszerezze): a tajvani cég csak az idén 28 milliárd dollárt költ kapacitásnövelő beruházásokra és fejlesztésekre.

Szükség is lesz erre, az autóipar nagyjai közül ugyanis a Volkswagen, a Ford és a General Motors is kénytelen volt napokra leállítani termelését a beszállítói lánc megszakadása miatt. A TMSC árfolyama egy hét alatt 8 százalékot csökkent.