Csökkent az AutoWallis nyeresége

Az AutoWallis Csoport kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) éves összevetésben

51 százalékos visszaeséssel 688,889 millió forintra csökkent az első fél évben

– derül ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn közzétett beszámolóból.

Az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint készült, konszolidált, nem auditált kimutatás szerint az árbevétel mindössze 1 százalékkal csökkent a tavalyihoz képest. A 38,152 milliárd forintos forgalomból a belföldi disztribúciós üzletág több mint 18 milliárd forinttal, a nemzetközi disztribúciós üzletág 16,784 milliárd forinttal részesült. Mindkettő majdnem ugyanannyi, mint tavaly, az autóipari szolgáltató üzletág ugyanakkor 3,689 milliárd forintról 3,282 milliárd forintra csökkent.

A jelentés a járvány hatásaival magyarázta a visszaesést. Ezen belül is kiemelték az autóbérlés visszaesését, amit a turizmus leállása okozott, de a szervizszolgáltatások iránti kereslet is jelentősen csökkent. Az új gépjárművek értékesítése ugyanakkor a romló külső környezet ellenére is a piaci átlag felett maradt.

A belföldi piac 25 százalékkal esett vissza, miközben az AutoWallis csökkenése mindössze 5,6 százalékos volt az idei első hat hónapban

– írták. Hangsúlyozták egyúttal, hogy a terjeszkedést a belföldi és a külföldi piacokon is folytatják, és továbbra is úgy vélik, hogy 2029-re a térség meghatározó mobilitási szolgáltatója lehetnek.

Az AutoWallis Csoport a leányvállalatain keresztül Magyarország mellett Albániában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Koszovóban, Lengyelországban, Észak-Macedóniában, Montenegróban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában gépjármű- és alkatrész-kereskedelemmel, szervizszolgáltatásokkal, gépjárműkölcsönzéssel van jelen.

Az anyavállalatot, az AutoWallis Nyrt.-t a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik. A társaság részvényei a pénteki kereskedést 85,5 forinton fejezték be. Egy éven belül a legmagasabb áruk 120 forint, a legalacsonyabb 51,2 forint volt.